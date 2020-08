Ogni potere ha le sue ombre (e i suoi servizi)

Ogni democrazia ha le sue ombre, anzi, la sua Ombra. La battaglia fra trasparenza e opacità non è quella tra due forze distinte e manichee, perché verità e mistero sono in un perenne rapporto dialettico. Il Potere controlla infatti la sua Ombra, sempre con il rischio di venirne fagocitato. I verbali desecretati del lockdown sono ad esempio un'indubbia vittoria parziale della verità, ma non una sconfitta del Potere. Prendiamo a paradigma la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti. Nessun paese dell'Occidente ha prodotto così' tanti intrighi e nello stesso tempo gli antidoti per combatterli. In un solo decennio, fra il 1960 e il 1970, ci sono stati almeno quattro clamorosi delitti per certi versi ancora irrisolti: Marilyn Monroe, John kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King. Il meccanismo è a due fasi, nel tempo breve della cronaca si trova una verità ufficiale che viene imposta, nel tempo lungo della Storia fioriscono le ricostruzioni alternative senza però nuove versioni giudiziarie. Questa rimonta della verità è resa possibile dalla desecratazione (parziale) dei documenti e dall'attitudine dei media anglosassoni (non tutti certo) di fare le pulci al Potere. Pensate un Watergate da noi, o all'incontrario pensate cosa sarebbe successo in America con le intercettazioni di Palamara o con i nuovi documenti audio del processo che ha portato alla condanna di Berlusconi. In Italia si è mosso solo il mainstream culturale di centrodestra, e il Mistero è diventato subito ideologico anziché deontologico. Il modello a stelle e strisce vale però anche da noi, anche quando i giornalisti fanno bene il loro lavoro. Tutti sanno che Ustica non fu un incidente e che ad abbattere l'aereo di Itavia furono al 90% missili francesi, ma non si arriva né a una soluzione politica, né a una giudiziaria. Poi il tempo della Storia è anche quello dei servizi segreti, che attraverso il debunking fanno trapelare versioni multiple e verosimili per incasinare il cervello dell'opinione pubblica. Siccome con il lockdown siamo ancora nel tempo della cronaca, dubito che sia uscito qualcosa che non sia stato vagliato dalla nostra Intelligence. E Conte non mi sembra uno di quei Premier che non conosce il linguaggio dei Servizi. Sulla questione spinosa di chi doveva chiudere la bergamasca e quando deciderà la magistratura, per il resto Conte farà l'eroe che ha difeso la salute degli italiani «debunking» fanno trapelare versioni multiple e verosimili per incasinare il cervello dell'opinione pubblica. Siccome con il lockdown siamo ancora nel tempo della cronaca, dubito che sia uscito qualcosa che non sia stato vagliato dalla nostra Intelligence. E Conte non mi sembra uno di quei Premier che non conosce il linguaggio dei Servizi. Sulla questione spinosa di chi doveva chiudere la bergamasca e quando deciderà la magistratura, per il resto Conte farà l'eroe che ha difeso la salute degli italiani tutti. Fino ai prossimi licenziamenti di massa, la luna di miele durerà.