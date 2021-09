"Ok ai viaggi dall'Ue". Il nodo Astrazeneca

Era una svolta molto attesa e adesso il ritorno per turisti e visitatori negli Usa ha le ore contate. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, attenuerà le restrizioni ai viaggi dall'estero nel Paese a partire da novembre, quando la Casa Bianca richiederà che tutti i cittadini stranieri in arrivo siano completamente vaccinati. Tutti i viaggiatori stranieri dovranno dare prova dell'avvenuta vaccinazione prima dell'imbarco, nonché di un test del Covid-19 negativo effettuato entro tre giorni dal volo, ha affermato il coordinatore per la pandemia della Casa Bianca Jeff Zients. Biden rafforzerà anche le regole sui test per i cittadini statunitensi non vaccinati, che dovranno essere testati un giorno prima della partenza per gli Usa e al loro ritorno. Ai passeggeri vaccinati non sarà richiesto di rispettare una quarantena. Biden richiederà alle compagnie aeree di raccogliere informazioni di contatto dai viaggiatori internazionali per facilitare la tracciabilità. La fine del divieto di ingresso negli Usa è stata decisa sulla base di elementi scientifici sottolinea il Dipartimento di Stato Usa allontanando così il sospetto che la fine delle restrizioni sia stata decisa per rabbonire l'Europa dopo lo scontro politico tra Usa e Francia sul patto anti-Cina. «È stata veramente una decisione dettata dalla scienza», ha affermato Erika Barks-Ruggles, alto funzionario dell'ufficio Affari internazionali. «A fronte dell'aumento delle persone vaccinate nel mondo desideriamo che più gente possa viaggiare senza vincoli» ha aggiunto Barks-Ruggles durante una call con la stampa.

Ma c'è ancora un particolare importante da chiarire. Zients ha detto che sarà il Centers for Disease control e prevention, cioè l'autorità federale, a stabilire «quali saranno i vaccini accettati» dagli americani. La Food and Drugs administration, ne ha approvati tre: Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Ma non Astrazeneca, siero largamente usato nella Ue. Bisognerà dunque vedere se il Cdc dara via libera anche agli europei immunizzati con Astrazeneca.

Per noi in ogni caso un'ottima notizia: l'allentamento delle restrizioni per i viaggiatori provenienti dall'Italia favorirà le partenze di circa 1,6 milioni di italiani. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Bankitalia relativi al 2019. Un miglioramento delle relazioni che spinge anche il ritorno dei 4,4 milioni di turisti americani in Italia nell'anno prima della pandemia. Nel primo semestre del 2021 sono stati appena 78mila gli statunitensi in Italia dopo che lo scorso anno si era già registrato un drastico taglio dell'88%.