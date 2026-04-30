Omicidio choc a Ibiza. "Italiano di 30 anni accoltellato al petto"

È morto dopo un'ora di manovre di rianimazione disperate e tenendosi le mani premute sul petto. Un italiano di 30 anni è stato accoltellato a Ibiza, a Platja d'en Bossa. Il colpo gli ha lacerato il lato sinistro del torace senza che i soccorsi potessero fare nulla. L'aggressore è fuggito.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16,30, quando un uomo con una ferita da arma da taglio al torace, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, è crollato di fronte alla sede del condominio e al bar El Campito, attualmente chiuso perché la sua concessione è scaduta. Una donna che stava parcheggiando in zona in quel momento lo ha trovato agonizzante. Aveva appena parcheggiato ed era dentro la sua auto, intenta a guardare il cellulare, quando ha sentito un forte rumore nella parte posteriore del veicolo ed è scesa per vedere cosa stesse succedendo.

Immediata la chiamata ai soccorsi. In quel momento, sebbene il bar dell'associazione di quartiere fosse chiuso, alcuni membri si trovavano in zona per partecipare a un corso sulla fabbricazione di espadrillas, quindi la zona era piena di gente in giro.

I testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver visto la vittima in compagnia di altre due persone che non parlavano spagnolo poco prima dell'incidente. Queste due persone si sono poi allontanate dalla scena. Quattro amici, tutti italiani, sono corsi sul luogo dell'aggressione dopo aver saputo dell'accoltellamento, ma non hanno potuto oltrepassare il cordone di polizia.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la Guardia Civil, la Polizia Nazionale e un'ambulanza. I paramedici hanno tentato di rianimare l'uomo per quasi un'ora, senza però riuscire a ripristinarne i segni vitali.

La strada in cui è avvenuto l'incidente segna il confine tra i comuni di Ibiza e Sant Josep, ma il marciapiede dove si è verificato il decesso si trova all'interno del comune di Sant Josep.

La Guardia Civil ha preso in carico le indagini e ha isolato la zona poco dopo la morte dell'uomo. Anche la Polizia Giudiziaria è giunta sul posto. Gli agenti sono ora alla ricerca del presunto aggressore, fuggito dalla scena del crimine, e del coltello.

Fonti informate confermano la nazionalità italiana dell'uomo morto dopo esser stato vittima di un accoltellamento a Ibiza, in Spagna, come riportato dai media locali. Il consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso. Ieri in tarda serata non era ancora stato comunicato il nome. E da capire sono sia la dinamica dell'omicidio sia le cause. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere della zona e ascoltando i testimoni.

Sempre a Ibiza lo scorso luglio è morto DJ Godzi, il 36enne napoletano sulla cui morte la procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Dalla perizia del consulente medico della famiglia, emerge che l'uomo "fu fatto inginocchiare, immobilizzato e soggetto a pressione sul dorso".

Una posizione che incise sulla respirazione fino a determinare un'insufficienza cardiorespiratoria acuta che lo ha portato alla morte. L'esame autoptico, inoltre, "ha evidenziato un quadro di politraumatismo diffuso pienamente coerente con una dinamica di violenza fisica reiterata".