"Opere d'arte?". "Ignorante, studia". Così Sgarbi asfalta lo studente

La sinistra continua a strumentalizzare gli studenti de La Sapienza, che la scorsa settimana volevano impedire un seminario regolarmente autorizzato organizzato da Azione universitaria. Tra gli ospiti il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Roscani e il giornalista Daniele Capezzone. Enrico Letta difende gli studenti che volevano interrompere il seminario e condanna l'azione di polizia che l'ha impedito: " La reazione così dura da parte delle forze dell'ordine mi ha fatto pensare. Mi ha ricordato tempi che non devono tornare. Dobbiamo fare tutti molta attenzione e abbassare la tensione, evitando, non mi stancherò mai di ripeterlo, il muro contro muro. A cominciare dal governo ".

Davanti alla protezione della politica di sinistra, gli studenti si sentono in diritto di continuare ad agire al di fuori dei confini democratici. In diritto di fermare un seminario solo perché loro non sono d'accordo con quanto viene detto. Intanto l'occupazione a oltranza è stata sospesa per il ponte: mica si vorranno rovinare il weekend di relax. La difesa d'ufficio della sinistra convince i collettivi universitari di estrazione comunista che la loro azione è stata corretta e che la polizia ha agito in difetto. Lo dimostra lo studente che, ospite di Massimo Giletti, ha cercato di tenere testa a Vittorio Sgarbi con risultati risibili.

Infarciti di ideologie e di parole delle quali spesso non conoscono nemmeno il significato, infatti, questi studenti non si rendono conto dei clamorosi scivoloni di cui si rendono protagonisti. " Il problema centrale era che ci fosse Fabio Roscani, un esponente di Fratelli d'Italia che si rifà al fascismo ", ha detto lo studente. Parole che hanno fatto scattare Vittorio Sgarbi: " Quelli che sono in parlamento non sono fascisti. La democrazia è fatta di diversità, la diversità non è fascismo. Non puoi dirlo. Devi parlare, contrapporti. Chi bastona è colpevole, chi parla non è colpevole ". Pretestuosa l'insistenza dello studente: " Questa è la narrazione della realtà... ". Ma Sgarbi non lascia spazio alle repliche: " Sei antidemocratico. Non è fascista, è Fratelli d'Italia. Tu sei fascista ".

Con la solita argomentazione tipica di chi non ha repliche valide da contrapporre, lo studente cerca di aggrapparsi ad appigli inesistenti: " Questa è una narrazione della realtà plasmata a piacimento. Abbiamo visto benissimo come Ignazio Benito La Russa ha esposto i busti di Benito Mussolini all'interno della sua casa ". Argomentazioni deboli, soprattutto in un confronto con Vittorio Sgarbi: " Bugiardo, non li ha. Sei stato a casa sua? Non li ha. E se li ha, possono essere opere d'arte. Ligabue, grande artista, ha fatto il busto di Mussolini ".