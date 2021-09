"Adottare iniziative a tutela della libera docenza del professore Tomaso Montanari, minacciato di sospensione o addirittura di licenziamento dall'insegnamento". È quel che chiede una dozzina di senatori giallorossi in un'interrogazione rivolta al ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Maria Cristina Messa.

La vicenda, come ben sappiamo, riguarda le reazioni alle critiche che il rettore dell'Università degli stranieri di Siena ha rivolto all'istituzione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, quando si celebrano le vittime delle foibe. Lo storico dell'arte aveva scritto: "L a destra sta ingigantendo le foibe da un punto di vista storico, numerico e soprattutto cerca di equipararla alla Shoah, dopo aver ottenuto una Giornata del Ricordo messa in calendario. La falsificazione storica è aver creato quella giornata in contrapposizione alla Giornata della Shoah. Questa è la falsificazione, l'equiparazione dei due tragici eventi". Di fronte alla richiesta di un suo passo indietro, poi, giorni dopo, aveva replicato: "I nuovi fascisti possono mettersi in pace l'animaccia nera: non mi dimetterò, continuerò a dire la verità". Parole molto forti che hanno contribuito ad alimentare le polemiche e la richiesta di un passo indietro del neo rettore dell'Università per stranieri di Siena viene vissuto dai senatori giallorossi come un gesto politico più che come un segno di rispetto per le vittime delle foibe.

"Attacchi strumentali da parte dei principali esponenti della destra italiana e di numerose testate giornalistiche d'area che sono intervenuti pesantemente sulle opinioni personali di un docente universitario e rischia di ledere il principio non negoziabile dell'autonomia dell'Università" , si legge nell'interrogazione presentata da Sandro Ruotolo, Loredana De Petris, Vasco Errani, Piero Grasso, Maurizio Buccarella, Francesco Laforgia, Monica Cirinnà, Barbara Lezzi, Alberto Airola, Gianluca Castaldi, Vincenzo Garruti e Nicola Morra. Prima di loro, con varie dichiarazioni pubbliche, erano scesi in campo altri autorevoli esponenti della sinistra come i vertici dell'Anpi, Gianni Barbacetto e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.