La sinistra che difende i negazionisti delle foibe

I compagni nostrani si sono uniti, anzi stretti, attorno a Tomaso Montanari, neo eletto rettore dell'Università di Siena per stranieri, che il 23 agosto scorso sul Fatto Quotidiano ha rinnegato la Giornata del Ricordo, istituita nel 2004 per onorare le vittime delle foibe.

"Soccorso Rosso lo si era visto all'opera negli anni '70 per tutelare brigatisti e affini. Be', funziona ancora, ne fanno parte vecchi dinosauri e giovani cloni dei medesimi. Non ha più la prontezza di una volta, questa congrega dal pugno chiuso dev' essersi infiacchita nella pigra estate tipica dei compagni che riposano, ma - scrive Renato Farina su Libero - ecco che ieri i suoi manipoli si sono finalmente stretti intorno al loro ultimo, francamente fiacco, campione, professor Tomaso Montanari". Nella lista dei difensori del rettore toscano troviamo Il Manifesto che, solo tre giorni dopo la pubblicazione dell'ormai noto articolo, "ha suonato l'esile ma rossissima trombetta con Francesco Pallante" spiegando che bisogna " smascherare le balle dei colonialisti, dei fascisti e dei loro epigoni" . Ieri, invece, è stata la volta del capo della Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il quale, secondo Farina, si è spinto in un'operazione "di pieno revisionismo del revisionismo" . Il deputato post-comunista si è scagliato contro "la destra urlante" che "non ha fatto i conti con il nazifascismo" piuttosto che fare autocritica sugli omicidi commessi dai titini.