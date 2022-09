"Ora che è candidato ha cambiato idea". Renzi affossa l'ex pm

Matteo Renzi da Lamezia Terme sferza il Movimento 5 stelle e rivela anche alcuni elementi di incoerenza al suo interno, soprattutto da parte di alcuni suoi candidati che, finché non hanno iniziato la corsa ai Palazzi sotto le insegne del partito pentastellato, avevano idee diverse. E il leader di Italia Viva non si nasconde certo dietro un dito. Anzi, rivela sia il peccato sia il peccatore. " Ho incontrato Federico Cafiero de Raho il 16 maggio a Ercolano e ricordo cosa mi disse sulle storture del reddito di cittadinanza. Rispetto a quello che diceva lui io sono un moderato sul tema ", rivela Matteo Renzi.

Ma non c'è solo il reddito di cittadinanza nel mirino di Matteo Renzi, che sta conducendo una campagna elettorale lineare, durante la quale è stato spesso nel mirino del Movimenti 5 stelle e del Partito democratico. Contro l'ex pm Federico Cafiero de Raho, Renzi ha aggiunto: " Ha detto un'altra cosa che sottoscrivo totalmente: il termovalorizzatore è l'unico strumento per contrastare la criminalità sui rifiuti. Il M5S ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore di Roma. Il M5S ha fatto un favore alla criminalità quindi secondo questa logica, parola di Cafiero de Raho ". Ma si sa, sottolinea Renzi, " si cambia idea dopo una candidatura ". Una provocazione in pieno stile da parte del leader di Italia viva, che da ieri è sotto minaccia da parte dei social a seguito delle parole di Giuseppe Conte dal palco di Agrigento.