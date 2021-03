"Indegni, siete omotransfobici". Elodie se la prende ancora con la Lega

Sempre più spesso cantanti e artisti utilizzano la loro popolarità per dare voce a proteste a sfondo culturale e sociale. Sempre più spesso, però, gli artisti sconfinano nelle tematiche di natura politica, suscitando polemiche e a volte alimentando critiche. È quello che sta succedendo nelle ultime ore con le dichiarazioni rilasciate sul web da Elodie sul tema del disegno di legge Zan.

La cantante, reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadues, ha approfittato dei social network e dei suoi oltre 2,5 milioni di follower per scagliarsi nuovamente contro la Lega e uno dei suoi esponenti, il senatore. Parole durissime quelle di Elodie, pubblicate nelle storie del suo account Instagram, e che hanno messo nel mirino Pillon per le recenti dichiarazioni sul, legge considerata "", che "".

La legge contro l'omofobia - che ha l'obiettivo di difendere omosessuali, donne e disabili dai reati d'odio - è uno dei cavalli di battaglia dem che spingono per la calendarizzazione e l'approvazione al Senato. Un pressing più che altro ideologico, che la Lega ha più volte rifiutato perché non prioritario rispetto ai fatti concreti che cittadini e imprese chiedono in questo momento al governo Draghi. Elodie nelle storie Instagram ha prima pubblicato un estratto di Repubblica commentanto " Siete indegni ". Poi si è scagliata duramente con il partito di Matteo Salvini e il senatore Pillon per le dichiarazioni rilasciate al quotidiano: " Questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica ".

Una presa di pozione netta e decisa quella di Elodie che da sempre si batte per le cause della comunità Lgtbq. La cantante però sembra avere una particolare antipatia nei confronti della Lega e del suo leader. Non è la prima volta, infatti, che Elodie si schiera contro il partito e in particolare contro Matteo Salvini. Pochi mesi fa l'artista aveva criticato il leader leghista per l'uso dello strumento social per dar voce alle proprie idee, definendolo poi un "piccolo uomo" in merito alla vicenda della disastrosa esibizione di Sergio Sylvestre sull'inno nazionale lo scorso giugno.