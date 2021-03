Ora Letta vuol fare Renzi: due donne come capigruppo in Camera e Senato per rottamare le correnti

Enrico Letta ieri ha causato un piccolo terremoto in quel micromondo che è il Nazareno. Con un'incursione a sorpresa sul quotidiano Il Tirreno, pubblicazione giornaliera molto diffusa in Toscana, il nuovo segretario del Partito democratico ha mandato un messaggio forte e chiaro ai dem su come intende disegnare il Pd del prossimo futuro. Enrico Letta vuole rottamare Graziano Delrio e Andrea Marcucci, attualmente capigruppo di Senato e Camera. Ma, come specifica nella sua intervista, non dev'essere vista come una bocciatura per i due decani ma piuttosto come una ventata di rinnovamento nel Partito democratico per fare spazio alle donne.

" Non posso immaginare che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli con uomini al comando e donne vice, quando va bene. Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde. Per me questo è un passaggio chiave ", ha detto con convinzione Enrico Letta nel corso della sua intervista. Tuttavia, sebbene abbia imposto la linea, il nuovo segretario si guarda bene dall'imporre i nomi. Dovranno essere le correnti a scegliere le due donne che rappresenteranno il Pd a Montecitorio e Palazzo Madama. In un suo articolo per Tpi.it, Marco Antonellis rivela che la mossa di Enrico Letta è stata strategica e nonostante i malumori causati da questa netta presa di posizione, difficilmente le correnti si opporranno al nuovo corso.

" Sarebbe a rischio la tenuta stessa del partito appena uscito da settimane di tribolazioni ", ha spiegato Antonellis. C'è una parola che è tornata a circolare con insistenza nei corridoi del Nazareno ed è "rottamatore". Enrico Letta in queste settimane sta facendo suo il soprannome che per anni è stato del suo "acerrimo nemico" Matteo Renzi, perché tra i dem è sempre più forte l'idea che l'obiettivo del nuovo segretario del Pd sia quello di tentare la "rottamazione" delle correnti. " Data per scontata l’autonomia dei gruppi parlamentari, chi vorrebbe il neo segretario come capogruppo alla Camera? ", si chiede Marco Antonellis.

A Montecitorio il nome più accreditato per succedere ad Andrea Marcucci è quello di Paola De Micheli, annoverata tra i fedelissimi della prima ora. Antonellis rivela che le è anche già stata chiesta la disponibilità. Le altre dem che potrebbero ricoprire l'ambito ruolo di capogruppo Pd alla Camera sono Debora Serracchiani, Marianna Madia e Alessia Morani, tutte donne di grande esperienza.