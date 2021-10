Scricchiola l'alleanza 5s-Pd. Conte vale sempre meno

L'alleanza tra Pd e M5s è destinata a naufragare prima ancora di nascere. Mentre i vertici fanno accordi e manovre di avvicinamento, la base mormora e si lamenta. È emblematico il caso del candidato sindaco del MoVimento a Cattolica, in provincia di Rimini, che la settimana prossima andrà al ballottaggio contro il candidato del Partito democratico e che, per riavere quella poltrona, dai suoi social si è rivolto agli elettori del centrodestra. Mariano Gennari non usa mezzi termini per attaccare i dem, sconfessando la linea di Giuseppe Conte.

Nel mentre, il leader del Movimento 5 stelle ha assunto una posizione attendista: ancora non ha dato indicazioni per il ballottaggio a Roma, che vede Virginia Raggi fuori dai giochi. Mariano Gennari, invece, ha deciso di prendere in mano il pallino della situazione e dare una spallata a Conte, distaccandosi dalla linea del MoVimento e facendo leva sulla delusione dei cittadini. " Invito gli elettori di tutta la coalizione di centrodestra a sostenermi perché non possiamo ridare in mano il nostro comune nuovamente al Pd. Se così non fosse fareste tornare nuovamente a casa nostra un sistema di sinistra che non ci permetterà più di fare scelte autonome, con la vittoria di Rimini saremo in mano loro e della regione per qualsiasi scelta ", ha scritto in un post su Facebook.

Il candidato sindaco punta al tesoretto di voti del centrodestra, che potrebbe garantire una vittoria piuttosto facile sul candidato del Pd, contro il quale Gennari ha lanciato strali: " Vi rammento cos’è il Partito democratico in particolare per Cattolica: sudditanza, bugie, debito, cause ed immobilismo ". E poi ancora: " Le decisioni pioveranno dall’alto e torneremo indietro di 5 anni quando ci siamo trovati a lavorare in una città degradata e devastata, divisa e dimenticata, assente dalle posizioni importanti del turismo e dell innovazione ".