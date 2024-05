Orrore Iran: 7 impiccati, due sono donne

Un nuovo orrore in Iran. Dove almeno sette persone, tra cui due donne, sono state giustiziate mentre un membro della minoranza ebraica è a rischio imminente di impiccagione sullo sfondo di una escalation di esecuzioni capitali nel Paese. Lo ha denunciato la Ong Iran Human Rights (Ihr).

Parvin Mousavi, 53 anni, madre di due figli adulti, è stata impiccata nella prigione di Urmia, nel nord-ovest dell'Iran, insieme a cinque uomini condannati per vari casi legati alla droga, ha dichiarato in un comunicato l'organizzazione norvegese. A Nishapur, nell'Iran orientale, una donna di 27 anni di nome Fatemeh Abdullahi è stata impiccata con l'accusa di aver ucciso suo marito, che era anche suo cugino. Ihr afferma di aver registrato almeno 223 esecuzioni quest'anno, di cui almeno 50 finora solo nel mese di maggio. Una nuova ondata è iniziata dopo la fine delle festività del Capodanno persiano e del Ramadan ad aprile, con 115 persone tra cui sei donne giustiziate da allora. L'Iran registra più esecuzioni di donne rispetto a qualsiasi altro Paese. Gli attivisti affermano che molti di questi detenuti sono vittime di matrimoni forzati o abusivi.

L'anno scorso l'Iran ha effettuato più impiccagioni che in qualsiasi altro anno dal 2015, secondo le Ong, che accusano la repubblica islamica di usare la pena capitale come mezzo per instillare paura sulla scia delle proteste scoppiate nell'autunno 2022. «Il silenzio della comunità internazionale è inaccettabile», ha detto il direttore dell'Ihr Mahmood Amiry-Moghaddam.

«Le persone giustiziate appartengono ai gruppi poveri ed emarginati della società iraniana e non hanno avuto processi equi con il giusto processo».