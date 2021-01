Orrore social: 15enne uccisa e l'omicidio va in diretta

Choc in Louisiana per l'omicidio di una 15enne, uccisa a coltellate da un'altra adolescente come lei in un centro commerciale. L'intera scena è stata ripresa in un video condiviso sui social, anche se accompagnato da agghiaccianti post di commento. Una 13enne è accusata del delitto, ma altre tre ragazzine di 14, 13 e 12 anni sono sospettate di complicità, riferiscono i media americani.

Il coltello usato per uccidere la ragazzina era stato appena rubato dalle minorenni nel centro commerciale Walmart di Lake Charles, dove è avvenuto il delitto. «Abbiamo un problema nella nostra comunità e dobbiamo affrontarlo - ha detto lo sceriffo Tony Mancuso, in conferenza stampa - C'è in tutti gli ambienti, in tutti i gruppi etnici, è un problema di minori che hanno accesso alle armi o le rubano».

Lo sceriffo ha promesso una maggiore sorveglianza sul rispetto del coprifuoco, in vigore dalle 23 in settimana e mezzanotte il weekend. Ma questa «non è solo una questione della polizia - ha avvertito - è una questione dei genitori. La gente deve sapere dove sono i propri figli, cosa fanno». Ancora più duro nei confronti di chi ha commesso il delitto: «L'intero omicidio è stato pubblicato sui social, non sembra esserci rimorso».

Non è chiaro il movente, ma secondo gli inquirenti tutto potrebbe essere nato da uno scontro in un cinema. La vittima dopo l'accoltellamento è stata portata in un ospedale a Lake Charles, dove è morta, mentre le quattro ragazze arrestate sono state trasferite al Centro di Detenzione Minorile.

Secondo le forze dell'ordine si tratta del terzo omicidio in sei mesi che coinvolge giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.