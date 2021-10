"Pagina nera...". Ora la sinistra "spara" sulla democrazia

C'è chi proprio non riesce ad accettare il voto e parla di "pagina nera per la democrazia" . C'è poi chi si dispera e si lascia andare alle lacrime in diretta radio. E ancora: c'è chi passa direttamente agli insulti affibbiando biechi aggettivi a chi ha votato contro il ddl Zan. Eppure sarebbe bastato davvero poco per evitare l'ennesimo psicodramma piddì: anziché andare al muro contro muro, Enrico Letta avrebbe potuto accettare la mediazione e scendere a patti con chi gli chiedeva di ritoccare alcuni articoli della legge. Non ha voluto farlo e nel segreto dell'urna si è preso una tranvata in faccia. Fa parte del gioco: è la democrazia. Ma quando il voto non coincide con i desiderata della sinistra, ecco i progressisti gridare al colpo di Stato.

Incassata la sconfitta, in casa dem hanno subito spianato i fucili contro Matteo Renzi. Lo accusano di "gravi complicità" con "la destra peggiore, che vuole allontanarci dall'Europa e avvicinarci alla Polonia" . "La maggioranza che aveva mediato e votato questo testo alla Camera non c'è stata al Senato - tuona il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano - e a sottrarsi in questi mesi è stata Italia Viva" . Ci va giù ancora più duramente Vladimir Luxuria sottolineando la missione dell'ex rottamatore in Arabia Saudita, "dove gay lesbiche e trans sono incarcerati e fustigati" , nel giorno dello stop al disegno di legge. Non è l'unica a strumentalizzare. La narrazione della sinistra è appiattita sulla linea dettata dal segretario piddino. "Oggi gli italiani hanno visto cosa sarebbe l'Italia governata a maggioranza da queste destre" , sbotta Letta. Sono tutti quanti infuriati, ma nessuno di loro è disposto a contare i franchi tiratori che si ritrovano in casa. Non è facile spiegare i 24 voti di scarto con cui è stato affondato il ddl Zan. Le voci di corridoio parlano di sette ribelli dem e di un nutrito gruppo di grillini malpancisti. Che fare con loro? Meglio prendersela con gli avversari.

Così, incapace di riconoscere i propri errori, dopo aver gettato fango sui "vigliacchi traditori" (copyright Michele Emiliano), la sinistra si è messa a gettare fiele sulla sistema democratico. "È una pagina nera per la democrazia e i diritti" , lamenta Alessandro Zan, padre della contestata legge. Stefania Pezzopane e Alessia Rotta gli sono andate dietro a ruota libera. "È una pagina buia" , dicono. Valeria Fedeli si mette a piangere al telefono con Un giorno da pecora. Da ambienti grillini arriva addirittura l'accusa di "sabotaggio". Contro chi ha votato a favore della "tagliola", si scaglia Laura Boldrini: accusa tutti quanti di essere "omofobi e odiatori" e parla di "destra retrograda e illiberale" . È un profluvio di insulti. Dentro e fuori dal parlamento. Persino Chiara Ferragni si getta nella mischia. "Pagliacci senza palle" , urla dal suo profilo Instagram. Sembra di stare in un girone dell'inferno. Nessuno che riesca ad accettare il voto. "Serve una classe dirigente migliore..." , rincara la dose Zan che guarda già alle prossime elezioni.