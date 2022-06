"Pagliaccio". "Uno così non lo trovi". Conte e la sfuriata a chi lo insulta

Non è un buon momento per l’ex premier Giuseppe Conte contestato in Sicilia, dove il leader del Movimento 5 Stelle è in tour per sostenere i candidati pentastellati alle imminenti elezioni amministrative. Un video emblematico è stato pubblicato su Tik Tok. Si vede Conte mentre discute con un residente, il quale lo aveva insultato più volte dandogli del "pagliaccio" . La reazione dell’esponente politico è stata immediata. Le immagini non sono delle migliori perché il video è stato girato da una terrazza, a grande distanza, ma i movimenti agitati dell’ex presidente del consiglio non lasciano dubbi su come fosse scosso e infastidito.

Si sentono in lontananza le parole di Conte che in maniera nervosa si rivolge al suo contestatore. “Qual è la tua posizione politica? – ripete più volte – Se non me la sai spiegare, allora il pagliaccio sei tu” . Sono momenti concitati e anche la scorta del pentastellato sembra preoccupata, ma Conte fa una serie di gesti per allontanare i poliziotti e continua a rivolgersi al cittadino siciliano. “Non lo trovi – urla – un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega” . Il video è diventato subito virale facendo migliaia di visualizzazioni.