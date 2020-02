A Palazzo Chigi il vertice sulla prescrizione: ​Italia viva alza un muro

È iniziato dopo le 20.00 il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla riforma della giustizia penale. I partiti, guidati dal premier Giuseppe Conte e dal ministro Alfonso Bonafede, discuteranno sulla prescrizione. Presenti il rappresentante del Movimento 5 Stelle, Vittorio Ferraresi, e le delegazioni di Pd, composta da Dario Franceschini, Walter Verini, Michele Bordo, Andrea Giorgis, Alfredo Bazoli, e quella di Italia Viva, per cui partecipano Maria Elena Boschi, Lucia Annibali e Giuseppe Cucca. Infine per Leu, sono presenti Federico Conte e Pietro Grasso.

Il dibattito è incentrato sullo stop della prescrizione dopo il secondo grado di giudizio e i nodi da sciogliere sono diversi, perché i partiti partono da posizioni diverse. La mediazione, che consisterebbe nel lodo Conte, che bloccherebbe la prescrizione dopo due gradi di giudizio, è sul tavolo e Pd, 5 Stelle e Leu sarebbero pronti a sottoscriverla. Ma, secondo AdnKronos, " la delegazione di Italia viva rimane ferma sulla posizione ". E annunciano: " Se il resto della maggioranza vorrà seguire Bonafede nel muro contro muro si voterà alla Camera prima il Lodo Annibali, poi la Legge Costa. Nel caso in cui non vi fossero i numeri al Senato, Italia viva presenterà una proposta di legge di ripristino della Legge Orlando con la firma di tutti i senatori del gruppo incluso Renzi. E chiederà di votarla a Palazzo Madama dove Bonafede non ha i numeri anche col sostengo del Pd ".