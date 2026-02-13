Donna accoltellata alle spalle, grave

Attimi di terrore, ieri pomeriggio, in via della Libertà, nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena senza un perché. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

La vittima era appena uscita dal parrucchiere e stava camminando verso la macchina parcheggiata poco distante quando è stata sorpresa alle spalle e aggredita con una lama. È accaduto all'incrocio con via Mondini, verso le 18,30. Dopo avere colpito la 56enne l'uomo si è allontanato a piedi, mentre la vittima, terrorizzata ma cosciente, si è rifugiata in un negozio di fronte Villa Zito, dove ha dato l'allarme ed è stata immediatamente soccorsa. Perdeva molto sangue ed è stata trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse piuttosto serie, tanto da essere ricoverata in prognosi riservata per una profonda ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone.

Sentita dalla Polizia, che indaga sull'aggressione, la vittima non ha saputo fornire indicazioni sull'uomo che l'ha accoltellata, perché l'ha colta di sorpresa alle spalle, senza riuscire a vederlo in volto. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'autore del gesto e tutti gli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale della questura sono al lavoro per cercare di rintracciare l'aggressore, che potrebbe essere accusato di tentato omicidio.

Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, quello dell'uomo sarebbe stato un vero e proprio agguato, come se avesse atteso proprio l'arrivo della vittima, per scagliarsi contro di lei senza dire una parola. Un'aggressione di cui non si conosce il movente.

In un primo momento si era pensato ad un tentativo di rapina, una pista accantonata quando è stato accertato che dopo avere accoltellato la donna non ha toccato nulla, né la borsa, né il telefono, né tanto meno la macchina.