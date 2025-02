Il Papa legge e prega. "È a riposo assoluto". Oggi salta l'Angelus (e affretta le nomine)

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo giorno di ricovero all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Francesco. Bergoglio «ha riposato tutta la notte, non ha presentato episodi febbrili», la «terapia è stata leggermente modificata in base agli ulteriori riscontri microbiologici» e «gli esami di laboratorio riscontrano il miglioramento di alcuni valori».

Tuttavia, per preservare le sue condizioni di salute, oggi non presiederà l'Angelus ma «invierà un testo per la relativa pubblicazione».

Il bollettino arriva a fine giornata e riferisce di «infezioni delle vie respiratorie». «Ieri mattina, il Papa ha ricevuto la comunione e ha trascorso la giornata tra riposo, preghiera e lettura», precisa ancora il bollettino. «Per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto». Il suggerimento dei medici è il ricovero di almeno 5-6 giorni e l'intenzione è di far stare a riposo Francesco fino a dopo l'udienza generale del mercoledì.

Intanto si moltiplicano i messaggi di pronta guarigione. Arrivano da tutto il mondo, anche dall'Ariston dove ieri si è concluso il Festival di Sanremo, e dove il Papa ha inviato un videomessaggio proprio la serata di apertura. «Papa Francesco è stato aggiornato dei tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui», conclude la nota stampa della Santa Sede.

A San Pietro si sono riuniti oltre cinquemila pellegrini e fedeli arrivati a Roma per il Giubileo. Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Consiglio per i bambini, ha presieduto una catechesi dopo l'annuncio di due giorni fa della cancellazione di quella del Pontefice chiedendo ai partecipanti di pregare per la salute di Francesco che «sta facendo tanto per la Chiesa». Messaggi di vicinanza e affetto sono arrivati anche dalla Conferenza episcopale italiana - «Auguriamo al Papa una pronta guarigione, mentre ci uniamo in preghiera per Lui», dalla presidenza del Consiglio episcopale latino-americano guidata dal cardinale Jaime Spengler, mentre «i giovani del Movimento cattolico dei Lavoratori in tutta Italia si sono ritrovati per pregare per la salute del Papa».

Messaggi sono arrivati anche dalla Terra Santa.

«Preghiamo per la salute di Papa Francesco», ha scritto il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, postando una foto di Bergoglio tra alcune macerie. In questi mesi di guerra il Papa, ogni sera, ha telefonato alla Parrocchia Sacra Famiglia, l'unica cattolica nella Striscia.

Ieri, intanto, è arrivata anche una nomina importante. È quella di suor Raffaella Petrini a Presidente del Governatorato. Annunciata nelle settimane scorse, Francesco ha deciso di metterla nero su bianco anche se la scelta della «governatrice», come l'ha chiamata lo stesso Papa, partirà solo dal primo marzo.

Un colpo d'acceleratore che fa seguito alle diverse nomine fatte nei giorni scorsi per le diocesi degli Stati Uniti, punto del pianeta delicato con la nuova amministrazione Trump. Ma il Papa di recente ha anche voluto confermare nei ruoli di decano e vice-decano del collegio cardinalizio due dei porporati di sua maggiore fiducia, Giovanni Battista Re e Leonardo Sandri.