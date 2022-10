Parlamento, Camera e Senato scelgono i presidenti

Prende ufficialmente il via la XIX legislatura. Alle ore 10 è iniziata la seduta della Camera e in questo momento è in corso la prima chiama per l'elezione del presidente dello scranno più alto di Montecitorio. Qui il centrodestra dovrebbe convergere su Riccardo Molinari della Lega. " La situazione è tranquillissima. Punto a chiudere velocemente ", ha dichiarato Giorgia Meloni. Per il Senato la coalizione ha trovato l'intesa su Ignazio La Russa.

Il voto alla Camera

Oggi sono previste le prime tre chiame alla Camera: oltre a quella che si sta tenendo ora, le altre sono state fissate per le ore 14 e per le 17. Davanti ai banchi della presidenza sono stati allestiti i seggi e le urne in cui depositare la scheda. La preferenza personale deve essere espressa indicando il nome e il cognome del candiato a numero uno di Montecitorio. Al primo giro è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; nel secondo e terzo scrutinio invece sarà richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti; dalla quarta votazione basta la maggioranza assoluta delle preferenze.

Le opposizioni voteranno scheda bianca al primo scrutinio. Questa l'indicazione arrivata dal Partito democratico, Italia Viva, Azione, Verdi-Sinistra italiana. La stessa linea dovrebbe essere intrapresa anche dal Movimento 5 Stelle.

" Da questa istituzione deve arrivare una risposta adeguata, che sappia riaccendere quella speranza e quella voglia di ripartire. Questa legislatura nei propositi di tutte le forze politiche può essere anche quella in cui si mette con successo mano alle riforme istituzionali di cui il nostro Paese ha bisogno ", ha esordito il presidente provvisorio Ettore Rosato. Che poi ha ringraziato il premier Mario Draghi " che sta guidando e ha rianimato con competenza ed efficacia il nostro Paese in questa complessa congiuntura ".

L'accordo su La Russa al Senato

Il centrodestra ha trovato la quadra finale sul fronte del Senato. Ad annunciare l'accordo raggiunto dalla coalizione è stato direttamente Roberto Calderoli, che fino a poche ore fa era in corsa per la presidenza di Palazzo Madama in quota Lega: " C'è l'accordo sul nome di La Russa. Volentieri faccio un passo indietro per il bene del Paese ". Non è tardato ad arrivare il plauso di Giorgia Meloni, secondo cui il suo gesto dimostra " che la maggioranza lavora per rimanere compatta e andare sempre più veloce ".

La decisione di Calderoli è stata accolta in maniera molto positiva da Matteo Salvini, che ha rivendicato l'atteggiamento del Carroccio in queste prime fasi della nuova legislatura: " Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo. Vale per il Senato, vale per il governo, per partire presto e bene ". Il segretario della Lega ha inoltre assicurato che nella giornata di oggi il centrodestra " darà prova di compattezza, lealtà e unità ".