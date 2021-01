Parole di pace da Melania: "Abbandoniamo la violenza"

Era tutta in nero ma niente affatto in lutto, anzi certamente più allegra dell'augusto marito. Melania Trump si è vestita con la solita eleganza per il suo ultimo giorno da «first lady»: abito nero, guanti al gomito, occhiali scuri, le consuete Louboutin ai piedi, e una borsa Birkin da 70mila dollari. Così si è imbarcata per il volo che l'ha portata da Washington alla Florida, destinazione la residenza di Mar-a-Lago. Prima, un breve discorso alla Joint Base Andrews: «Essere stata first lady - l'esordio - è stato il più grande onore. Sono stata ispirata dai grandi cittadini del nostro Paese, che hanno elevato la nostra nazione con la loro gentilezza, il loro coraggio, la loro bontà, la loro grazia. Gli ultimi quattro anni sono stati indimenticabili. Mentre Donald e io concludiamo il nostro tempo alla Casa Bianca, penso a tutte le persone che ho portato nel mio cuore e le loro incredibili storie di amore, patriottismo e determinazione». Poi il messaggio di Melania ha preso una direzione inconsueta: «Ogni vita è preziosa e chiedo a tutti gli americani di usare cautela e buonsenso per proteggere i vulnerabili, adesso che milioni di vaccini stanno per essere consegnati». Quindi l'appello a evitare «la violenza, che non è mai la risposta e non sarà mai giustificata», anche se bisogna «essere sempre appassionati in quello che si fa». Melania infine fa un appello alla compattezza («ho sempre chiesto agli americano di concentrarsi su quello che ci unisce e non su quello che ci divide. Di scegliere sempre l'amodio rispetto all'odio, la pace sulla violenza»). Poi l'addio, struggente: «Grazie per l'amore, l'affetto, il sostegno, sarete sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere», ha detto la «first lady».

L'ex modella slovena però non ha rispettato la tradizione che vuole che la padrona di casa lasci un messaggio di ringraziamento scritto a mano alle circa 80 persone che si sono prese cura di lei e della «first family» nei quattro anni di vita alla Casa Bianca. Melania avrebbe invece lasciato una breve nota di benvenuto a Jill Biden.