Parte la sfida del M5S: non vota il Dl Aiuti. Ora che succede?

Il Movimento 5 Stelle apre le ostilità nei confronti del governo (di cui fa parte), e decide di uscire dall'aula durante il voto sul Dl Aiuti. Una mossa che potrebbe avere gravi conseguenze per la tenuta dell'esecutivo. Prevale dunque la linea dura, quanto meno alla Camera.

Dopo la fiducia votata la scorsa settimana i deputati pentastellati faranno sentire la loro "voce" non partecipando al voto di oggi. La notizia viene riferita alle agenzie di stampa da alcune fonti autorevoli. Poi il deputato Francesco Silvestri (M5S) conferma tutto: "Probabilmente sì, oggi usciremo dall’Aula dopo aver votato fiducia al governo l’altro giorno". E spiega anche il motivo: "Siamo in attesa di risposte importanti dal presidente Draghi su grandi temi per il Paese", sottolineando che "nel dl aiuti si poteva fare di più sul superbonus, la questione dell’inceneritore non è gradita per noi nei modi e nel merito, abbiamo criticità quindi non parteciperemo al voto".

È importante tenere conto che il regolamento di Montecitorio prevede il voto disgiunto, prima alla fiducia e poi al testo. Ora cosa potrebbe accadere? Ogni scenario è aperto: di certo se dovesse permanere la linea della fermezza anche al Senato (dove il decreto è atteso questa settimana) le cose potrebbero farsi complicate per l'esecutivo.

"La decisione di uscire dall’Aula sul Dl Aiuti è gravissima e non potrà essere senza conseguenze" , tuona Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "La responsabilità, che ha caratterizzato l’adesione di Forza Italia a questo governo di unità nazionale, non può essere scambiata per subalternità".

Preocuppazione anche dai democratici. "Se il M5s non vota la fiducia certo che è un problema", afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della presentazione del rapporto Inps a Montecitorio.