Il patto Ue per un vaccino. Un obiettivo da 7,5 miliardi

Insieme per fermare la pandemia. Angela Merkel lancia un appello ai governi per trovare al più presto un vaccino che blocchi il coronavirus, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità. «È uno dei compiti più nobili salvare milioni di vite», dice la cancelleria tedesca. Una sfida globale che richiede risposte globali.

È così che, su iniziativa della Commissione europea, i capi di Stato e di governo di Germania, Francia, Italia e Norvegia, insieme al presidente del Consiglio europeo, hanno annunciato un piano di cooperazione globale per la ricerca di una cura contro il Covid-19. Primo step, la conferenza internazionale dei donatori organizzata domani da Ursula von der Leyen per mettere insieme almeno 7,5 miliardi di euro destinati alla ricerca per vincere la battaglia contro Covid-19. «La Germania contribuirà con una cifra significativa», assicura la cancelliera nel suo video-podcast settimanale. Alla comunità mondiale e ai leader politici viene chiesto di sostenere questa collaborazione pionieristica.

Il Patto europeo ideato dalla Commissione Ue, che coinvolge la Banca Mondiale e altri attori internazionali, si rivolge anche alle aziende, mentre si sollecitano manager, filantropi, artisti e cittadini a farsi sentire per contribuire a promuovere l'iniziativa. L'allenatore Josè Mourinho è stato tra i primi a prestare il proprio volto alla campagna, con un videomessaggio a favore dell'Unione europea. Le prime donazioni sono già arrivate: la Avast Foundation, per esempio, ha messo a disposizione 8 milioni di euro per le cure e 12 milioni per la ricerca. A partire da domani tutte le donazioni saranno rese pubbliche e si potrà seguire in tempo reale su una mappa mondiale da dove arriva il denaro. C'è la «massima pressione» per arrivare rapidamente ad un risultato, ha ribadito la cancelliera. «Sappiamo - dice la Merkel - che la pandemia causa ovunque gravi danni, anche alla nostra vita sociale ed economica. Per questo dobbiamo lavorare con la massima pressione e grande concentrazione per contenere questo virus e poi anche per batterlo realizzando un nuovo vaccino». In termini simili si è espressa anche la von der Leyen: «Un vaccino prodotto da tutto il mondo, per tutto il mondo, sarà un bene pubblico globale unico del ventesimo secolo».

Tra i promotori dell'iniziativa (nonché tra i principali donatori) figura la Bill&Melinda Gates Foundation.