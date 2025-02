Paura alla Gare d'Austerlitz di Parigi. Gli agenti sparano a un writer armato

Ascolta ora 00:00 00:00

Agenti della polizia ferroviaria francese hanno aperto il fuoco ieri mattina alla Gare d'Austerlitz, una delle stazioni ferroviarie di Parigi, nel XIII arrondissement. Il bilancio è di due feriti. Lo riportano i media francesi. Gli agenti sono entrati in azione per fermare un individuo che stava tracciando una svastica all'interno dei locali della stazione e che, durante il controllo, ha tirato fuori un'arma, che secondo Le Figaro sarebbe in un secondo momento risultata falsa. Il sospettato, le cui generalità non sono state rese note, è rimasto gravemente ferito all'addome ed è stato portato in ospedale dai servizi di urgenza mentre una seconda persona non coinvolta nel fatto è stata ferita in modo più lieve.

Due inchieste sono state aperte dalla polizia giudiziari e dalla prefettura di polizia di Parigi, una per violenza su pubblico ufficiale e l'altra per violenza armata contro pubblico ufficiale.

Le Figaro riporta anche la testimonianza di una donna russa che vive a Parigi che ha assistito alla scena: «Ero seduta fiori dalla stazione, proprio davanti all'ingresso. In quel momento ho sentito urlare, la polizia è intervenuta. Eravamo in prossimità della stazione dei taxi e ho pensato cje si trattasse di una disputa tra due conducenti, ma le persone avevano l'aria di avere paura, qualcuno si è messo anche a correre».

L'episodio ha provocato l'interruzione della circolazione della stazione, che collega la capitale francese a Tolosa e Bordeaux, fino al pomeriggio e la stazione è stata circondata da un

cordone di sicurezza. Anche la piazza antistante alla stazione è stata totalmente interdetta al pubblico e dei poliziotti e dei militari del piano Vigipirate sono stati schierati, così come un camion dei vigili del fuoco.