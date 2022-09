"Pazzo e patetico", "Nervoso e maleducato". Lo scontro tra Letta e Calenda

La campagna elettorale non esclude alcun colpo basso tra gli avversari. In queste settimane abbiamo assistito a diversi botta e risposta tra Enrico Letta e Carlo Calenda, che non se le sono mandate a dire dopo la rottura dell'intesa che avevano siglato per un'alleanza. Nella giornata di ieri si è tenuto il dibattito tra il segretario del Pd e Giorgia Meloni, ma l'ex ministro dello Sviluppo economico se l'è presa per essere stato escluso e dunque ha simulato un confronto a tre sui propri canali social.

Letta va all'attacco

Il numero uno del Partito democratico non ha usato giri di parole e ha attaccato frontalmente il leader di Azione, commentando in maniera aspra la decisione di aggiungersi al dibattito da remoto per riprodurre la discussione politica: " Il frame della campagna elettorale è o noi o loro, o noi o la Meloni. Non è un caso che Calenda abbia fatto il pazzo in questa vicenda ".

Letta, parlando ai candidati del Pd riuniti su Zoom, ha poi rincarato la dose e sbeffeggiato quanto fatto da Calenda sui social: " Ieri quella cosa patetica che Calenda ha fatto di mettersi in uno studio televisivo da solo e fare il suo commento al dibattito dimostra quanto è stato importante fare il dibattito con Meloni ".

La replica di Calenda

Non si è fatta attendere la replica di Calenda, che ha affidato ai social la sua posizione in merito alle parole pronunciate da Letta. Il leader di Azione si è così rivolto al segretario del Partito democratico: " Nervosismo e maleducazione non sono da te ". Ha inoltre rivendicato la scelta fatta ieri, sostenendo di aver colmato una lacuna: " Nei Paesi seri i confronti si fanno tra tutti i leader. Chi si sottrae al confronto non è un leader. Quando vuoi sono qui per confrontarmi sui fatti ". E ha invitato Letta a ritrovare " la calma e l'autorevolezza ".

.⁦@EnricoLetta⁩ nervosismo e maleducazione non sono da te. Ieri ho colmato una lacuna. Nei paesi seri i confronti si fanno tra tutti i leader. Chi si sottrae al confronto non è un leader. Quando vuoi sono qui per confrontarmi sui fatti. Ritrova la calma e l’autorevolezza. pic.twitter.com/ErgHyEZ0MA — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 13, 2022

" Un dibattito fra Sandra e Raimondo senza alcun senso ", è stato il giudizio tagliente di Calenda. Che dal suo canto ha più volte esposto la necessità di allargare il dibattito anche a se stesso e a Giuseppe Conte, in quanto - a suo giudizio - i principali campi politici nell'attuale scenario sono quattro. Sulla questione era intervenuta l'Agcom, che ha sollevato criticità rispetto al faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni a Porta a Porta su Rai 1.