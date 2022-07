"Se esce dal governo...". Il Pd avverte Conte

Il Partito Democratico è ben cosciente di avere il coltello dalla parte del manico nell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. A maggior ragione dopo il disastro elettorale dei pentastellati alle ultime elezioni amministrative. Percentuali al lumicino in tutta Italia.

Probabilmente, nelle stanze del Nazareno in più di qualcuno si sta interrogando sull'opportunità o meno di continuare questo asse Pd-M5s. Anche perché dove la sinistra è riuscita a vincere non è mai stato per merito dei grillini. Ad aggiungere motivazioni, ovviamente, è anche la scissione che ha visto protagonista Luigi Di Maio. Giuseppe Conte sa bene che l'unica possibilità che ha per non vedere scomparire definitivamente il partito di cui è leader è uscire dal governo, magari dando un sostegno esterno. Proprio per questo motivo Dario Franceschini, ministro della Cultura in quota Pd, durante l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona, avverte: " Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale ".

Non perde occasione per entrare nel dibattito anche Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri. In vista dell'incontro di domani, scrive su Twitter: " Conte vuol dettare condizioni a Draghi e dice che i suoi elettori soffrono il sostegno Premie r". E, oltre a ribadire il loro sostegno alla società aperta, che concretamente non si è ben capito cosa significhi, e a voler creare il partito di Draghi, senza Draghi, conclude affermando che il Pd che insegue il M5S non potrà costruire un'alternativa convincente ai sovranisti.

È così. Conte vuol dettare condizioni a Draghi e dice che suoi elettori soffrono sostegno a Premier. Con @Piu_Europa @Azione_it costruiamo progetto per chi considera Draghi buon governo, riforme e autorevolezza internazionale, società aperta. Pd/M5S non è alternativa a sovranisti https://t.co/HDROrXQxoF — BenedettoDellaVedova (@bendellavedova) July 3, 2022