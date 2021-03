Pd, ora Zinga se la gode: "Prepara i popcorn, non sanno più che pesci pigliare"

Le dimissioni di Nicola Zingaretti hanno colto impreparati molti nel Partito democratico, ma non tutti. A meno di una settimana dall'annuncio di lasciare il posto come segretatio, sono tantissime le ipotesi che sono state fatte, molte delle quali vertono su teorie strategiche messe in campo da Nicola Zingaretti per rafforzare ancor di più la sua leadership nel partito, dopo un passaggio da dimissionario in attesa che l'assemblea lo riconfermi. La realtà pare sia molto distante da queste elucubrazioni, come spiega Marco Antonellis in un suo recente articolo per Tpi.it.

Pare, infatti, che le dimissioni siano davvero irrevocabili, come già spiegato con la sua viva voce domenica sera a Barbara d'Urso. " Non ci pensa proprio " a tornare a guidare il Partito democratico, fanno sapere fonti molto vicine a Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio, pressato dalle correnti, ha deciso di lasciare all'improvviso, senza dare la possibilità ai suoi detrattori interni di organizzarsi per avere in mano una strategia per il post. " Ora la palla è dall’altra parte, sono loro (gli oppositori interni di Zingaretti, ndr) che devono spiegarci come si esce dall’impasse ", hanno riferito ad Antonellis le fonti vicine a Zingaretti.

In effetti, il governatore del Lazio è apparso molto rilassato a Canale 5 domenica sera, dove ha anche riso e scherzato con la conduttrice. È sembrato come alleggerito di un peso del quale ora dovranno farsi carico e che non è più un suo problema. Sia l'ex segretario che il suo staff sono ora curiosi di capire in che modo si risolverà la situazione del Partito democratico e in che modo le correnti arriveranno a una quadratura del cerchio che soddisfi tutti. " Noi stiamo preparando i popcorn, quelle correnti interne che volevano logorare fino alle comunali Zingaretti per poi cacciarlo e scegliere loro, con un segretario amico, chi mettere in lista alle prossime politiche (che molti big del PD ritengono ci saranno subito dopo l’elezione del prossimo Capo dello Stato, ndr) sono divise addirittura al loro interno e non sanno più che pesci pigliare ", dicono ancora i fedelissimi di Zinga.