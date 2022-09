"Il farmaco generico del M5s". Renzi asfalta Letta e il Pd

Ultime ore di campagna elettorale, è scontro a tutto campo. Particolarmente attivo è Matteo Renzi, in campo per il Terzo polo e per rivendicare la distanza dalla sinistra di Enrico Letta. Il giudizio del leader di Italia Viva sul pisano è particolarmente negativo. “Il Partito Democratico è il farmaco generico dei 5 Stelle” , l’affondo nel corso di un incontro all'Ance.

“Letta tornerà a Parigi”

Renzi non ha dubbi sul futuro di Letta: il segretario dem è destinato al ritorno a Parigi. “Credo che lunedì debba ricevere un mazzo di rose dalla Meloni, con un fascio... rosso ovviamente” , la sua punzecchiatura: “E poi penso che Letta abbia già il programma del prossimo corso di strategia politica a Parigi. Perché se fai una campagna elettorale così…” . Il riferimento è alle proposte messe in campo dall'ammucchiata che comprende, tra gli altri, Di Maio e Fratoianni. Emblematico il piano di aumento delle tasse per fare spazio alla dote ai 18enni.

Un giudizio perentorio, tranchant: i dem volteranno pagina già il 26 settembre. Ospite di Coffee Break, Renzi ha sottolineato che “Enrico lunedì lascerà la segreteria” : “È stato mandato via nel 2014 perchè stava aumentando le tasse. Un anno fa ci chiedeva per piacere di votare per lui a Siena. Allora non vedeva ragioni di rancore personale, adesso sta facendo prevalere il rancore e sta andando a sbattere” .

L’affondo di Renzi su Conte