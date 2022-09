Tracolla l'ammucchiata rossa: i numeri che preoccupano Letta&Co.

Tra il centrodestra e il centrosinistra c'è un divario enorme. La coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è nettamente in vantaggio e spera nella vittoria, mentre l'ammucchiata rossa è in crisi e tenta tutte le mosse della disperazione per agguantare un pareggio elettorale. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24, che mette in evidenza come la sinistra rischi di essere protagonista di una disfatta domenica 25 settembre.

FdI sale, cala il Pd

Sul fronte delle intenzioni di voto Fratelli d'Italia resta al timone: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% in una settimana e sale al 24,2%. Tendenza differente per il Partito democratico, che invece perde lo 0,8% e cala al 21,9%. A questo punto la distanza tra i due principali partiti inizia a essere consistente, ovviamente a favore di FdI. Segue la Lega al 13,5%, in lieve calo dello 0,3%.

Continua a salire il Movimento 5 Stelle: i grillini ottengono l'1% e si portano al 12,1%. C'è poi Forza Italia di Silvio Berlusconi, che in sette giorni cala dello 0,6% potendo comunque contare sull'8,1%. Più staccato il Terzo Polo: l'asse tra Italia Viva e Azione viene dato al 5,2% (-0,1%), ben lontano dalla soglia del 10% auspicata.

Infine si trovano Verdi-Sinistra italiana al 3,5% (+0,3%), Italexit di Gianluigi Paragone al 2,6% (+0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2,2% (-0,7%), Noi moderati all'1,5% (-0,4%), Unione popolare di Luigi De Magistris stabile all'1,2% e Impegno civico di Luigi Di Maio allo 0,9% (+0,2%). Il 3,1% indica un altro partito. La quota di indecisi e astenuti raggiunge il 42%.

Centrodestra avanti

Quanto alle coalizioni il quadro della situazione sembra essere ormai chiaro: il centrodestra si conferma l'alleanza con maggiore consenso da parte degli italiani. Il fronte tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi moderati si attesta al 47,3%, in calo dell'1,2%. Il centrodestra mantiene però un vantaggio nettisimo rispetto all'ammucchiata rossa, che invece continua a non decollare e perde l'1%: l'accozzaglia tra Pd, Verdi-Sinistra italiana, +Europa e Impegno civico non va oltre il 28,5%.

La fiducia nei leader

Interessante il dato relativo alla fiducia che gli italiani ripongono nei maggiori esponenti politici del nostro Paese. Ai primi due posti vi sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (61%) e il premier Mario Draghi (54%). Invece è Giorgia Meloni la leader politica di partito con più fiducia nell'attuale scenario (39%).

La numero uno di Fratelli d'Italia è seguita da Giuseppe Conte (34%), Silvio Berlusconi (29%), Matteo Salvini (29%), Emma Bonino (25%), Enrico Letta (24%), Carlo Calenda (19%) e Luigi Di Maio (18%). Nella parte più bassa ci sono Matteo Renzi (17%), Gianluigi Paragone (12%), Benedetto Della Vedova (9%), Nicola Fratoianni (9%) e Angelo Bonelli (8%).

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend;

b) Committente Sky TG24;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Totale contatti: 1.000 interviste;

e) Interviste effettuate nel periodo 2-4 settembre 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana, suddiviso per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza;

f) Il sondaggio è disponibile qui.