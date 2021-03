"Il congresso è illegittimo". Nuovo terremoto nel Pd

Il Partito democratico umbro è crepato, forse non ancora irrimediabilmente, ma sicuramente le ferite sono molto profonde e ora rischiano di portare il partito a un punto di non ritorno. Mancano pochi giorni all'inizio delle votazioni nei circoli dell'Umbria e tre candidati alla segreteria regionale del Pd hanno minacciato il ritiro nel caso in cui non si interrompesse il percorso congressuale giudicato illegittimo.

Francesco De Rebotti, Massimiliano Presciutti e Alessandro Torrini, tre dei quattro candidati regionali a cui si aggiunge anche Carlo Elia Schoen, candidato provinciale a Perugia, hanno chiesto di incontrare Enrico Letta. Il motivo del contendere è il cronoprogramma deciso dal commissario straordinario regionale Enrico Rossi, nominato da Nicola Zingaretti. Per i dem umbri questa tabella di marcia che prevede le votazioni dei circoli dal 9 al 29 aprile per arrivare all'assemblea regionale il prossimo 15 maggio, non sarebbe stata concordata.

Ora, se non verrà trovata una " soluzione unitaria ", i quattro si ritireranno dal congresso ma insieme a loro lasceranno anche i 200 dell’assemblea regionale che li appoggiano. Una frattura che sarebbe insanabile nel Partito democratico umbro. Il motivo di un gesto così drastico e plateale è stato spiegato in una lettera. Il congresso, così com'è impostato, viene ritenuto " illegittimo e dannoso ". Con il ritiro dei tre candidati, rimarrebbe solamente Tommaso Bori, un fedelissimo di Nicola Zingaretti, attualmente capogruppo Pd in Consiglio regionale.

La situazione del Partito democratico umbro è drammatica. " Con le dimissioni di Zingaretti tutti gli organismi collegiali e monocratici da lui nominati sono decaduti: Rossi, prima di prendere ogni decisione, avrebbe dovuto aspettare almeno una eventuale conferma e dare a Letta il tempo materiale di occuparsi della vicenda umbra. Solo successivamente il commissario ha chiesto il nostro parere sul nuovo regolamento congressuale ", scrivono i quattro nella lettera. La spaccatura con Rossi è totale, come si evince dalla lettera: " Non sussistono le ben che minime condizioni politiche per un confronto di merito. Rossi non ha risposto alle nostre sollecitazioni ed ha proceduto a chiedere ai circoli di convocare i congressi per aprile ".