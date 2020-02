Pd usa foto di Salvini contro spreco alimentare: "Non fate come lui"

"Non fare come lui, non sprecare cibo per qualche like in più…" . Il Partito Democratico ha pensato bene di festeggiare la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare confezionando un video che ha come protagonista in negativo Matteo Salvini: una carrellata di immagini in cui il segretario della Lega è intento a mangiare.

Insomma, il capo politico del Carroccio presentato come esempio da non seguire. A tanto si spinge la propaganda dem contro l'ex ministro dell'Interno, anche se il tema non ci azzecca proprio niente con la politica e le rivalità tra gli opposti schieramenti. Ma ogni occasione è buona, a quanto pare, per dare contro al leghista...

Il filmato in questione è firmato Deputati Pd ed è stato pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter del gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei deputati. Il video dura una manciata di secondi ed è una sfilza di fotografie su Salvini, impegnato ad addentare una pizza, un hamburger, un cannolo, un'arancina, uno spiedino e così via. Il tutto condito da una musichetta "frizzante" per rendere il tutto "divertente".

Il "prodotto" è stato così presentato e lanciato sul social network: "In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In trenta secondi vi mostriamo il primo da non emulare" .

In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In 30 secondi vi mostriamo il primo da non emulare.@pdnetwork #sprecoalimentare pic.twitter.com/Pi54wkexO9 — Deputati PD (@Deputatipd) February 5, 2020

La Giornata nazionale contro lo spreco alimentare

Ieri, mercoledì 5 febbraio, era appunto la giornata nazionale contro lo spreco alimentare e Confagricoltura ha richiamato l'attenzione delle Istituzioni e degli stakeholder sul tema di grande attualità. Nel farlo, l'organizzazione ha sottolineato come sia aumentata la consapevolezza degli italiani rispetto alle questioni ambientali e al rapporto col consumo di cibo, consapevolezza grazie alla quale per la prima volta si registra nel 2019 una diminuzione dello spreco del cibo domestico: il 25% in meno rispetto all'anno precedente, con un risparmio di 1,5 miliardi di euro (secondo i dati del rapporto Waste Watcher 2020 di Last Minute Market/Swg). Si tratta di un importante passo avanti, afferma Confagricoltura, che non deve però fare abbassare la guardia su un fenomeno che resta comunque ancora diffuso. Lo spreco domestico è diminuito, ma non eliminato. E il fenomeno non riguarda solo il consumo domestico, ma l'intera filiera agroalimentare, lungo la quale ci sono ancora molte, troppe dispersioni.