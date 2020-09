Perché la Ceccardi può battere Giani: cosa rivelano le "lettere"

LA FIRMA E IL SUO SIGNIFICATO Dalle firme possiamo esplorare l’investimento che la persona fa nel mondo sociale. Essa fa emergere il modo di investire valori e talenti e quindi come essi possano indicare il modo funzionale di utilizzarli. La firma è legata simbolicamente alla figura paterna e quindi alla produttività pubblica. La storia comunque cammina evolvendosi e forse i cambiamenti attuali daranno indicazioni più precise sulle figure rappresentative: uomo e donna, padre e madre.

SUSANNA CECCARDI Europarlamentare leghista, dal carattere focoso e produttivo, è portata prevalentemente all’attività concreta per cui non si perde in chiacchere o in programmi avulsi dalla realtà. Persona immediata e sensibile, può tendere a vivere le cose a fior di pelle e, soprattutto a chi è meticoloso, la cosa può disturbare. In lei c’è sicuramente un carattere impulsivo che la spinge alla realizzazione di se stessa, ma con un impegno chiaro e sincero verso la comunità. Gli allunghi eccedenti verso l’alto e le asole rigonfie stanno a indicare una sorta di idealismo che potrebbe dare avvio a nuove soluzioni originali e radicali. Il suo modo di fare può sbalordire per la foga con cui esprime il proprio pensiero che è sempre frutto di un connubio tra il bisogno di oltrepassare i limiti e la praticità che frena tale entusiasmo portandola a inventarsi soluzioni concrete fuori da ogni conformismo e nello stesso basate sul senso del reale. Corretta nei modi, è produttiva come ogni persona che possieda un temperamento aggressivo verbalmente. Infatti, l’aggressivo verbale, che esprime sempre ciò che pensa, secondo Erich Fromm è un soggetto produttivo. La grafologia permette di distinguere molto bene l’aggressività verbale da quella di contenuto: la prima si esprime con la collera, ma poi la persona si pacifica. La seconda non viene espressa ma il soggetto la cova dentro e non perdona.





EUGENIO GIANI Persona corretta con una grande capacità d’interiorizzare, tende a vivere il sociale con una mente pacifica e introspettiva. Possiede vivacità d’azione e quindi, se pur con la dovuta apparente calma, sa operare con efficacia sapendo sfruttare anche doti di persuasione. La vivacità di pensiero (espressa dagli stiracchiamenti delle lettere), innaffiata anche da profondità d’intenti, è senza dubbio una sua prerogativa. La grafia però dimostra che egli è un uomo pacato, un po’ attaccato al passato e innamorato delle tradizioni, che cerca di custodire gelosamente tale patrimonio (vedi dimensione delle lettere iniziali); ciò non gli impedisce di essere protagonista nella battaglia politica dove, evitando sprechi, sa anche pensare a provvedimenti che permettono scelte lungimiranti. In conclusione, si può dire che Eugenio Giani sia persona affidabile nonostante un’ansia che oltre a spingerlo all’azione continua, è alla base di tensioni emotive che potrebbero alla lunga dar luogo a somatizzazioni.