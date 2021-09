"Dai giudici stravolgimento della realtà". Forza Italia fa quadrato intorno al Cav

Tutta Forza Italia solidarizza con Berlusconi dopo che i giudici della settima sezione penale di Milano hanno conferito a tre consulenti l’incarico di esaminare il Cavaliere e di accertare che le sue condizioni di salute, compresa quella psichica, siano "assolutamente impeditive" della sua partecipazione al processo Ruby ter.

"La decisione di sottoporre Silvio Berlusconi ad una perizia psichiatrica è fuori da qualsiasi logica e quindi inaccettabile" , scrive su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "Anche perché soltanto l'ipotesi di una perizia di questo genere contribuisce ad uno stravolgimento della realtà e soprattutto rappresenta un'offesa profonda ad un uomo di Stato, ad un leader politico che ha guidato l'Italia per decenni dopo essere stato grande capitano d'industria e grande uomo di sport. Bene fa, quindi, Berlusconi a rifiutare una tale scelta del Tribunale di Milano che lo sta processando per fatti accaduti in un altro procedimento in cui è stato assolto con sentenza definitiva. Sono certo che anche questa volta ci sarà il riconoscimento della correttezza dei suoi comportamenti. Tutta Forza Italia è al suo fianco e rafforzerà il suo impegno per sconfiggere il Covid, per garantire stabilità e la realizzazione di tutte le riforme necessarie al nostro Paese".

"La scelta del presidente Berlusconi di far proseguire il processo Ruby Ter anche in sua assenza è una esemplare lezione di civiltà giuridica che segna un abisso con il pervicace accanimento della pubblica accusa nei suoi confronti" , dicono i capigruppo FI al Senato e alla Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto. "La pretesa del tribunale di Milano di sottoporlo a una perizia psichiatrica permanente è un insulto, oltre che alla logica, alla innegabile statura di un uomo di Stato che, nonostante la persecuzione giudiziaria senza precedenti che ha dovuto subire, ha sempre svolto un insostituibile ruolo di stabilizzatore delle istituzioni anche nei momenti più difficili - sottolineano i due capogruppo -. La sua scelta è quindi perfettamente in linea con la sua storia personale e politica, nella convinzione profonda della sua assoluta innocenza".

"Il voler eseguire una perizia psichiatrica sul presidente Berlusconi è davvero inaccettabile - spiega in una nota l’avvocato Niccolò Ghedini - sia per la Sua storia sia per cio che nell’attualita quotidiana sta facendo per il Paese, con equilibrio e con grande senso delle istituzioni. È davvero quindi impossibile accettare tale incombente anche se questa decisione lederà irrimediabilmente il suo diritto a partecipare al processo. Già la oggettività processuale avrebbe dovuto indurre ad un immediato proscioglimento trattandosi non gia di condotte antigiuridiche ma di atti piu che leciti, fra l’altro asseritamente accaduti in un processo in cui il presidente Berlusconi è stato ampiamente assolto con sentenza definitiva", sottolinea il legale. "Del resto in quasi un trentennio di continua mania accusatoria nei suoi confronti, gli accadimenti processuali abnormi o inconsueti sono stati la regola e solo la consapevolezza della propria innocenza ha consentito al presidente Berlusconi di affrontare decine di processi da cui è stato sempre prosciolto o assolto tranne in un caso oggi all’attenzione della Cedu. Anche per quest’ultimo non potrà che esservi una risoluzione positiva. Ancora una volta comunque - conclude - vi è una situazione processuale inaccettabile e non si puo che auspicare che il presidente Berlusconi venga assolto nel più breve tempo possibile".

"La scelta del presidente Berlusconi - scrive in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli - è la migliore risposta a tutti quanti da anni, con bugie e illazioni, insistono in sistematici tentativi di delegittimazione non solo politica, ma soprattutto personale nei suoi confronti. La decisione di rinunciare alla perizia medica disposta dal Tribunale di Milano e di far proseguire il processo anche in sua assenza fuga ogni dubbio e allontana i velenosi sospetti di chi da tempo lo attacca strumentalmente servendosi di vicende giudiziarie come arma di lotta politica. Un pessimo vizio della sinistra e di chi ha abbracciato uno sfrenato populismo giustizialista a cui adesso non resta che rimangiarsi i fiumi di ingiurie che hanno troppo a lungo riversato sul presidente Berlusconi".

"Silvio fa bene a sfilarsi dalla mattanza - commenta Gianfranco Rotondi -. Lo avevano stretto tra la minaccia di una condanna per reati lunari e inesistenti e l’umiliazione di una perizia psichiatrica ancor più inaccettabile. Siamo in presenza di un processo politico che avrà una risposta politica, come è giusto che sia".