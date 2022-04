"Via Petrocelli o ci dimettiamo tutti". Italia Viva in pressing

Il "no" al dl Ucraina costerà caro a Vito Petrocelli. Il presidente della Commissione Esteri a Palazzo Madama sarà espulso dal Movimento 5 Stelle e i partiti di maggioranza sono al lavoro per destituirlo dalla presidenza. Il grillino non ha alcuna intenzione di rinunciare alla poltrona – certo di poter assicurare terzietà sulla crisi in Ucraina – ma si va verso lo scioglimento della commissione, così da ricostituirla con un nuovo presidente, sempre legato al M5s.

I tentativi di spingere Petrocelli alle dimissioni non hanno portato i risultati sperati e Italia Viva è pronta ad alzare il pressing. “ Italia viva chiede da settimane che Petrocelli lasci la presidenza della commissione Esteri del Senato. Positivo che altri partiti convergano sulla nostra posizione: sono del tutto inopportuni atteggiamenti filoPutin in Parlamento e a maggior ragione di chi rappresenta una commissione così importante, in un partito che esprime per giunta il ministro degli Esteri. Se non sarà lui a fare il passo indietro, lo faremo tutti” , così in una nota la vicepresidente dei senatori renziani, Laura Garavini, che è anche vicepresidente della commissione Esteri. E ancora: “Non si può continuare così un minuto di più. Non dopo l'escalation di orrori di Bucha” .

Già assente durante l’intervento video di Volodymyr Zelensky a Montecitorio, Petrocelli è pronto a portare avanti questa battaglia, ma da solo. L’area giallorossa lo ha condannato a più riprese e anche il Partito Democratico è pronto al “sì” alle dimissioni di massa per togliergli la presidenza della commissione Esteri a Palazzo Madama: “È una soluzione che va costruita in questa settimana, ma con il consenso di tutti si può fare” , la conferma di Alessandro Alfieri al Foglio.