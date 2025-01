"Più libertà". La Russa gioca la carta riforme anche sul burraco

Ascolta ora 00:00 00:00

Un burraco in libertà. È tempo di riforme anche per il gioco da tavolo che piace al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meno merito e regole, più anarchia. È la proposta sganciata, via social, da un Ignazio La Russa che non ti aspetti. Il presidente del Senato spiazza tutti. Anche il capo del suo partito, Giorgia Meloni, appassionata-ossessionata dal burraco. Dal profilo Instagram la seconda carica dello Stato mette sul tavolo un'idea rivoluzionaria: il Burraco friendly.

Una proposta che coglie di sorpresa tutti. L'idea di La Russa nasconde il proprio amore il gioco del burraco. In cosa consiste la proposta rivoluzionaria di La Russa. In un breve filmato, postato sul proprio profilo social, la spiega nel dettaglio. «Il burraco è un gioco splendido, ma troppo spesso la competizione rovina il divertimento. Fondiamo il Burraco Friendly: niente tempi rigidi, jolly equamente divisi e possibilità di tornare indietro sulle mosse, purché nessuno si opponga» - annuncia il numero uno di Palazzo Madama. Il progetto di riforma del burraco «sognato» dal presidente del Senato si poggia su tre regole (nuove). La prima: basta integralismo sul tempo. Per la Russa «non si deve giocare più con una scadenza di orario ma fino al raggiungimento del punteggio». Seconda regola: troppe pinelle, i Jolly vanno redistribuiti tra i partecipanti. Terza regola, la più controversa: se uno gioca una carta dovrà avere la facoltà di ritirarla finchè è in tempo. Per La Russa bisogna essere meno integralisti al momento del gioco. Il burraco friendly lanciato da La Russa apre le iscrizioni. Insomma, una vera e propria sfida al vecchio schema. Primo problema: la premier Meloni, giocatrice di burraco, è d'accordo? Ma il numero uno di Palazzo Madama va avanti. E pare abbia raccolto già molte sottoscrizione alla sua proposta. Quella del burraco è una vera e propria passione per il centrodestra. In particolare tra le truppe meloniane. La leader di Fdi proprio al tavolo del burraco si concede i suoi momenti di relax. Famose sono le partite con Francesca Verdini, compagna del vicepremier Matteo Salvini. Ma anche tra un vertice internazionale e l'altro, di notte, Meloni resta sveglia fino all'alba in partite di burraco online.

Ovviamente, tutto in famiglia secondo quanto raccontato da Il Fatto Quotidiano (e mai smentito da Palazzo Chigi). I suoi compagni al tavolo virtuale sono Marcello Gemmato, sottosegretario alla Sanità ed altri dirigenti di Fdi. Chissà cosa ne penserà il tavolo meloniano della proposta di La Russa.