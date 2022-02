Più tempo per le cartelle. Tetto al contante a 2.000

Aiuti e correttivi per aziende, lavoratori, famiglie e giovani. Ecco a chi è rivolto il decreto Milleproroghe passato alla Camera con il voto di fiducia (369 a favore e 41 contro) che concede più tempo per pagare le cartelle esattoriali e rinvia i termini per restituire i prestiti Covid. Oltre a una serie di misure che tengono conto del fermo Paese per le difficoltà dovute alla pandemia. Le dilazioni delle rate possono arrivare a un massimo di 72 e si può presentare la richiesta fino al 30 aprile. Così anche nel settore agricolo. Prorogate le agevolazioni prima casa e il bonus investimenti per i beni immateriali prenotati con un anticipo del 20% sulla spesa complessiva. Benefici anche per i prestiti fino a 30mila euro alle piccole imprese che potranno restituire il capitale dopo i 24 mesi dall'erogazione. Prorogato al primo maggio di quest'anno, il termine per accedere al Fondo indennizzo risparmiatori. Il tetto del contante resterà a 2mila euro per tutto il 2022 malgrado i brontolii dei Cinquestelle. Al contempo proseguono le agevolazioni sulla prima casa con la proroga dei pagamenti dei mutui fino al 31 marzo. Mentre viene fissata l'imposta di registro al 2%.

Il comparto scuola vedrà nuovi reclutamenti già a giugno e per quanto riguarda la Pubblica amministrazione sono stati prorogati i termini delle nuove assunzioni. È stata inoltre inserita una posta per sostenere, nei prossimi tre anni, gli operatori licenziati da Air Italy. Previsto il bonus psicologico per 10 milioni da erogare a chi ha un Isee entro i 50 mila euro e necessita di un supporto specialistico. Non manca un sostegno alle professioni legali: riduzione del tirocinio a 16 mesi e proroga di un altro anno all'entrata in vigore del nuovo esame di Stato per la professione forense. Un pacchetto di disposizioni consistente ma che per alcuni parlamentari necessita di altri passi importanti: «Serve una moratoria di almeno 6 mesi sui mutui pre-Covid per quelle imprese rimaste fuori perché avevano acceso prestiti qualche mese prima della pandemia confidando nella capacità creditizia» chiede Michele Boccardi (Fi). Ma gli azzurri accolgono di buon grado la proroga sull'adeguamento della normativa antincendio nelle strutture universitarie a fine 2024. «Il differimento dei termini permetterà di intervenire con maggiore efficienza ed efficacia anche mediante l'utilizzo delle cospicue risorse che il Pnrr destina alla messa in sicurezza degli edifici per l'istruzione pubblica» sostengono Gloria Saccani Jotti e Valentina Aprea. Per il segretario Pd Enrico Letta: «L'approvazione del bonus psicologo è un grande risultato che ha a che fare con le relazioni fra i singoli e non solo». Viene esteso a 30 mesi il voucher turismo a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia. Ed è congelato per il 2022 il previsto aumento del 5% delle accise sulle sigarette elettroniche, mentre le nicotine pouches (bustine di nicotina), saranno soggette a imposta pari a 22 euro per Kg. Quanto invece alle associazioni sportive dilettantistiche colpite dall'emergenza Covid-19 potranno utilizzare le concessioni pubbliche fino a tutto dicembre 2025. Il voto finale sul provvedimento è previsto per questa mattina, poi il testo passerà al Senato.