Il piano alimentare è un bluff: il centrodestra inchioda Conte

Il governo Conte ha appena disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale e aggiunto altri 400 milioni per aiutare i cittadini che non hanno soldi per fare la spesa. Ma queste nuove misure hanno scatenato l'ira del centrodestra.

" L'Italia è chiusa da settimane e il governo stasera finalmente si accorge che i cittadini non hanno ancora visto un euro e che ci sono famiglie in gravissima difficoltà economica ", ha tuonato Mariastella Gelmini. Secondo FI, il piano del governo " è un primo insufficiente passo che va nella direzione delle proposte di Forza Italia - anche se queste risorse sono davvero scarne e i sindaci dovranno fare i salti mortali per farle bastare -, ma in questo momento l'emergenza è diventata la tempistica. Questi soldi servono subito, senza complicazioni e senza lungaggini burocratiche. E ai cittadini va spiegato in modo chiaro chi puó accedere e chi no a questi aiuti. Fate presto, noi già da domani lavoreremo per aumentare la cifra stanziata stasera da Palazzo Chigi ".

" I 400 milioni di euro annunciati dal governo per aiutare le famiglie tramite i Comuni significano circa 7 euro a testa . Caspita, non sarà un po' troppo? - ha commentato sdegnato il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook - Forse pensavano all'uovo di Pasqua, ma agli italiani serve ben altro. Noi vogliamo collaborare per il bene del Paese, ma servono coraggio, idee chiare e tutti i soldi necessari. Senza svendere porti, aeroporti, palazzi e monumenti ".

Anche Giorgia Meloni è intervenuta sulle nuove misure. "P residente Conte, i cittadini in difficoltà hanno diritto a un sostegno economico con soldi subito sul conto corrente. A che serve l'umiliazione dei buoni e delle derrate alimentari? Per scaricare la responsabilità sui Comuni? ", ha scritto su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia.

