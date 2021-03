Il piano della Lega contro il Cts: "E pure sui migranti si cambia"

Matteo Salvini traccia il primo bilancio del governo Draghi e, intervistato da Francesco Storace per Il Tempo, mette nel mirino il Comitato tecnico scientifico. O meglio, gli scienziati del Cts scelti da Giuseppe Conte un anno fa. Al netto di questo, il leader della Lega è soddisfatto di quanto fatto nell'ultimo mese, durante il quale " in diversi casi si è fatto di più che in tutto l'anno passato ".

L'esempio concreto portato da Matteo Salvini è il piano vaccinale, riformulato dal generale Figliuolo, che prevede la produzione di vaccini in Italia, accordi con altri Paesi, utilizzo di strutture vaccinali già esistenti senza necessità di realizzare i padiglioni delle primule. " Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo stiamo facendo noi in poche settimane ", ha detto a Il Tempo. Non solo vaccini, però, perché Matteo Salvini non dimentica i capisaldi della Lega: " La presenza della Lega al governo sarà garanzia che la musica cambierà, basta con le migliaia di sbarchi degli scorsi mesi e con gli affari per scafisti e trafficanti ".

Per il leader della Lega questa sarà la stretta finale: " Mi fido di tutti i medici che ormai parlano di marzo come dell'ultimo mese in cui stringere i denti, per poi rinascere, ripartire, oserei dire Risorgere dopo la Santa Pasqua ad aprile ". Il Paese da domani tornerà in gran parte rosso, fatta eccezione per alcune regioni arancioni e la Sardegna bianca. Una ulteriore stretta che porterà gravi ripercussioni economiche e sociali ma, assicura Salvini, " questa settimana verranno approvati rimborsi per famiglie e imprese molto maggiori rispetto al passato, che arriveranno in poco tempo sul conto corrente di almeno tre milioni di italiani ".