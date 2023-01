Il piano sicurezza: mille agenti e 500 volontari

Ieri il Vaticano ha aperto le porte a chi voleva andare al Mater Ecclesiae per salutare Papa Benedetto in un momento di preghiera più intima. Oggi la salma di Joseph Ratzinger sarà esposta nella basilica vaticana per tutti i fedeli che lo vorranno. È un pellegrinaggio silenzioso quello che ieri ha portato in cima ai giardini vaticani dove aveva scelto di ritirarsi Benedetto XVI. Piccoli gruppi che andavano alla spicciolata: i cardinali che erano a Roma ma anche suore, seminaristi, famigliole. Qualcuno è tornato con un fazzoletto stropicciato in mano e gli occhi lucidi. Al cancello del «petriano» le guardie svizzere fermavano la gente con gentilezza.

Ma erano rigidi i controlli ai varchi di accesso a piazza San Pietro con i metal detector e più forze dell'ordine che presidiavano la zona, sia all'interno che all'esterno. Era già scattata, ma in sordina, la macchina della sicurezza che sarà in moto per tutta la settimana e che nelle prossime ore si intensificherà in vista dell'accesso dei fedeli a piazza San Pietro e nella Basilica per ricordare il papa emerito Joseph Ratzinger, il Papa emerito scomparso il 31 dicembre all'età di 95 anni. Per i funerali, previsti per giovedì 5, si stimano almeno 50-60 mila presenze. Oltre 30 mila al giorno saranno le presenze nei tre giorni in cui il feretro di Benedetto XVI sarà esposto per la camera ardente a San Pietro, dalla mattina di oggi alla sera del 4 gennaio.

É stato il prefetto Bruno Frattasi a rendere note le stime sulle presenze a Roma per le esequie del pontefice che vedranno impiegati oltre mille agenti e 500 volontari di protezione civile, un potenziamento dei mezzi pubblici, presidi sanitari, ambulanze e postazioni del 118. Gli accessi a piazza San Pietro saranno regolati in canali di afflusso e deflusso e durante la cerimonia funebre ci sarà l'interdizione dello spazio aereo sulla piazza.

«Abbiamo sviscerato tutti gli aspetti di sicurezza integrata, non solo quelli critici di ordine pubblico, ma anche l'incolumità delle persone che vorranno a rendere omaggio al feretro», ha sottolineato Frattasi.