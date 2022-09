Piccolo fuori programma della Meloni sul palco di Confcommercio

Intervenuta in un incontro organizzato da Confcommercio, nel quale ha affrontato alcuni dei temi politici più caldi del momento, Giorgia Meloni si è resa involontaria protagonista di un piccolo fuori programma.

"Se a un certo punto non mi vedete più, sapete perché..." , dice il presidente di FdI rivolgandosi ai presenti. La Meloni, infatti, sembra perdere l'equilibrio e riesce a non cadere aggrappandosi ai due microfoni sul palco. Sorridendo, il presidente di FdI spiega che si tratta di un problema del tacco della scarpa, rimasto presumibilmente rimasto incastrato nella pedana del palchetto riservato agli oratori. "Avevo il tacco proprio, perdonatemi, non è bello, queste sono cose che accadono..." , prosegue, lasciandosi andare poi a una battuta. "Se vado troppo lunga, abbattetemi...".

Il caro bollette

Per porre rimedio alla stangata sui costi di luce e gas è necessario intervenire anche a livello nazionale, a costo di operare scelte individuali. "Per ognuna delle catene strategiche dobbiamo scegliere una strategia, dove non è possibile fare accordi con altri, dobbiamo fare da soli" , dichiara infatti la Meloni, "Dobbiamo tornare a essere padroni dei nostri interessi" .

L'unica soluzione al caro bollette è quella di portare avanti l'idea di imporre il tetto europeo al prezzo del gas. "Perché non si riesce a trovare un accordo?" , si domanda il presidente di FdI, prima di puntare il dito contro alcuni stati membri dell'Ue. "Perché alcune nazioni sono contrarie, come l'Olanda che ha in casa sua la Borsa, la Germania perché è più esposta ma è anche più ricca degli altri" , puntualizza. "Spero si riesca a risolvere la questione, ma nella famosa Europa della solidarietà quando sono arrivati i grandi problemi si è visto che ognuno difende i propri interessi nazionali. Questa Europa così come la conosciamo ha funzionato davvero?" , domanda ironicamente. Un altro stratagemma per ridurre i costi delle bollette potrebbe essere quello di "scollegare il prezzo del gas al prezzo dell'energia, a livello europeo. Ma l'Italia può fare anche una norma nazionale" , insiste la leader di FdI, "e questo porterebbe a una riduzione significativa sulle bollette".

Made in Italy

Per valorizzare i prodotti nazionali, invece, si potrebbe pensare alla creazione di un portale di e-commerce dedicato alle eccellenze italiane. "Quella di creare un portale di prodotti Made in Italy è una proposta molto seria: ci penso da tempo" , spiega alla platea la Meloni. "A differenza degli altri portali noi potremo dare garanzie sulla qualità dei prodotti italiani. Se le aziende e i produttori italiani mi daranno una mano intendo farla sul serio" . "Magari chiamiamola Amazzone...", conclude ironicamente.

Contanti e lavoro

Abbattere i costi del lavoro è uno degli obiettivi primari di Fratelli d'Italia e viene ribadito anche dal palco dell'incontro odierno. "Penso come nostro obiettivo a una superdeduzione del costo del lavoro per chi assume del 120%" , una percentuale che potrebbe salire fino al 150% per coloro che assumono "un lavoratore fragile. Si può fare subito" .

Nessuna volontà, invece, di imporre un limite all'uso dei contanti. "Il tetto al contante? Non ha nessun senso, non ho capito perché darsi delle bastonate da soli" , sentenzia il presidente di FdI, "lo Stato deve rompere il meno possibile le scatole: poche regole ma certe" .

Stabilità politica