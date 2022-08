Il logo del Pd sulla foto di Piero Angela: la figuraccia dem

Dalle parti del Pd devono essersi accorti della figuraccia, del gesto di pessimo gusto compiuto nell'ora del cordoglio. Meglio tardi che mai. Così, l'imbarazzante "fotomontaggio" è stato rimosso in fretta e furia. Nelle ore in cui l'Italia apprendeva la triste notizia della scomparsa di Piero Angela, tra i dem c'era chi si apprestava a ricordare il popolare divulgatore scientifico in modo a dir poco discutibile. Al riguardo, ha suscitato un certo fastidio il post pubblicato da un esponente piemontese del Partito Democratico nel quale il volto dell'amato conduttore tv veniva accostato al simbolo del suddetto partito.

L'immagine, in particolare, è comparsa sul profilo del consigliere regionale Pd in Piemonte, Raffaele Gallo. " È scomparso all'età di 93 anni Piero Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia... ", aveva scritto l'esponente dem, offrendo il proprio ricordo del noto giornalista torinese nato nel 1928. E fin qui, nulla di strano. Peccato però che, a margine di quelle parole, il politico piemontese avesse postato un'immagine del compianto conduttore di SuperQuark affiancata da un simbolo Pd. Una mossa quantomeno controversa che infatti ha attirato attenzioni e critiche. Del resto, che c'entrava il riferimento politico in quella circostanza?

Utilizzare il nome di Piero Angela appena deceduto, per metterci il simbolo del Pd accanto è qualcosa di indegno e vergognoso. Lo schifo non ha mai fine.

" Utilizzare il nome di Piero Angela appena deceduto, per metterci il simbolo del Pd accanto è qualcosa di indegno e vergognoso. Lo schifo non ha mai fine ", ha commentato sui social un utente, Tommaso, postando proprio un fermoimmagine del discutibile post. " Vero. Il Pd deve farlo togliere. Subito ", aggiungeva un'altra commentatrice. E invece, in un primo momento, l'account del Partito Democratico del Piemonte non solo non aveva preso le distanze da quel contenuto ma lo aveva addirittura rilanciato, come se nulla fosse.

Qualcuno deve essersi reso conto del fatto che quell'immagine, però, risultasse distubante alla sola vista. E infatti, nel giro di un paio d'ore, il post incriminato è scomparso sia dalla bacheca del consigliere Gallo, sia da quella del Pd. L'esponente dem avrebbe poi pubblicato un nuovo ricordo del conduttore accompagnato dalla medesima fotografia, ma senza più il logo di partito. Dietrofront necessario e saggio. Ma la figuraccia, ormai, era stata fatta.