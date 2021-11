Pietra tombale sul reddito grillino

Luigi Di Maio, a suo tempo, aveva promesso di aver abolito la povertà. E verrebbe quasi da credergli vedendo dove vanno a finire i soldi del reddito di cittadinanza, uno sperpero di denaro infinito che da tre anni a questa parte va a rimpinguare le tasche di chi gira per il Paese sgasando sulla Ferrari o di chi si concede vacanze a bordo del proprio yacht. La verità, come accade sempre quando si ha a che fare con i Cinque Stelle, è completamente diversa. La povertà non è mai stata abolita. Anzi, a guardar bene, è persino aumentata. L'ultimo report dell'Istat parla di oltre due milioni di famiglie "in condizione di povertà assoluta" (il 7,7% del totale, un punto e mezzo in più rispetto all'anno prima) per un totale di oltre 5,6 milioni di italiani (un balzo avanti dal 7,7% al 9,4% del totale). Anche davanti all'evidenza di numeri tanto drammatici, Giuseppe Conte continua a difendere la misura che non ha saputo creare lavoro laddove la crisi economica ha ingrossato l'esercito dei disoccupati.

La bomba è esplosa questa mattina, proprio mentre il governo sta studiando il modo per riorganizzare il reddito minimo. Controlli a tappeto in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata hanno fatto emergere tutto il marcio della misura simbolo dell'ideologia Cinque Stelle. Tra camorristi, parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero solo oggi sono stati "pizzicati" oltre 2.500 percettori irregolari. In provincia di Avellino, per esempio, è finito nei guai un 70enne che, oltre ad avere numerosi immobili e terreni di proprietà, è tanto ricco da potersi permettere anche una Ferrari. In provincia di Lecce, ad Aradeo, invece, un altro "indigente" possiede una grossa imbarcazione da diporto. E che dire della sfilza di persone legate alla criminalità organizzata napoletana? Una di queste è l'esponente di spicco del clan Frizziero, attivo tra i quartieri Chiaia e Posillipo. Sebbene sia stato sottoposto alla detenzione domiciliare per "associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e diverse condotte aggravate dal metodo mafioso in materia di sostanze stupefacenti ed armi" , la moglie porta a casa il reddito. E che dire, infine, di chi si è inventato di avere figli che non ha o si è dimenticato di indicare che è sposata?

I casi emersi oggi non sono certo isolati. Solo quest'anno sono stati percepiti indebitamente oltre 40 milioni di euro. Una cifra mostruosa che sembra non far inorridire i grillini. "Come tutti gli strumenti vanno collaudati e messi a punto" , ha commentato Di Maio sottolineando che, in piena pandemia, la misura ha permesso di "potere dare da mangiare ai propri figli" . Se è vero che durante il lockdown il reddito è stato un aiuto per 3,7 milioni di italiani senza lavoro, è altrettanto vero che questi soldi non solo non finiscono unicamente nelle tasche di chi ne ha realmente bisogno, ma non riescono nemmeno a dare uno straccio di lavoro a chi non lo ha. Persino un quinto dei navigator, spiegava nei giorni scorsi il Messaggero, ha lasciato i centri per l'impiego per cercarsi un'altra occupazione. Un flop su tutti i fronti, insomma. Ma vallo a spiegare a Conte che ancora oggi se ne va in giro a dire che "il M5S lotta contro l'illegalità sempre" , che il problema è l'evasione fiscale che supera i 100 miliardi all'anno, che ci sono altre forze politiche che "continuano a strizzare l'occhio agli evasori" e così via.