PizzaAut, prenotazione e bidone: "Erano 50 docenti"

"Cinquanta insegnanti che danno il bidone. Dovremmo dargli la nota sul registro". Una protesta garbata ma senza sconti quella che il fondatore di "PizzAut", il ristorante di Monza gestito da cuochi e camerieri con autismo e diventato simbolo di integrazione e socialità, ha affidato alle sue pagine social. Prenotare per poi "tirare il pacco" a un locale è un malcostume molto diffuso a cui i ristoratori stanno cercando di mettere rimedio ma creare un buco di tante tavolate alla pizzeria gestita da ragazzi autistici, per di più se a creare questo disagio è un gruppo di docenti, non passa certo inosservato e probabilmente fa arrabbiare ancora di più.

"50 insegnanti avevano prenotato su The Fork e qualche minuto fa li abbiamo chiamati perché avevano scritto nelle note siamo insegnanti e forse saremo più di 50. Bene, 5 minuti fa ci hanno detto che non verranno. Non hanno però disdetto la prenotazione su The Fork... Non ci hanno pensato. Hanno detto di averci chiamato ad agosto ma noi eravamo chiusi... Abbiamo riaperto il 20 agosto... Ma non hanno più riprovato", ha scritto il fondatore Nico Acampora. "Mi piacerebbe scrivere il nome della scuola, ma evito perchè sono più corretto di loro. Aspettiamo altri insegnanti, a pranzo, migliori dei loro colleghi. Aspettiamo anche te...", conclude il post social. Acampora ha contestualmente anche lanciato un appello a chi fosse libero per andare a occupare i posti rimasti vuoti nonostante la prenotazione effettuata ma orami era troppo tardi per mettere una toppa last minute alla maleducazione del gruppo.

Sono stati quasi mille i commenti degli utenti al post di Acampora sulla pagina di Pizza Aut, quasi tutti unanimi nell'accusare il gruppo di professore e nel chiedersi: "Quale esempio possono dare questi insegnanti ai loro alunni quando hanno dimostrato questa mancanza di rispetto verso il lavoro altrui?".

La speranza è quella dell'effetto avverso in base alla vecchia regola secondo cui "bene o male basta che se ne parli": magari un gesto così maleducato e irrispettoso porterà più persone, corrette, verso quella splendida realtà che è Pizza Aut.