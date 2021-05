"Polemica interna alla sinistra". Ecco chi è la vice direttrice Rai

Continua a far discutere il litigio telefonico avvenuto tra Fedez e la Rai, accusata dal cantante di aver tentato di censurare il suo intervento in occasione del Concertone del Primo maggio. Il rapper italiano ha postato sui propri profili social un video in cui si può sentire la conversazione avvenuta prima della sua esibizione. Ma dalla Rai è arrivata la pronta smentita che cambia la versione raccontata dal marito di Chiara Ferragni: " È fortemente scorretto e privo di fondamento sostenere che la Rai abbia chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al tradizionale Concertone del Primo maggio per il semplice motivo che è falso, si tratta di una cosa che non è mai avvenuta ".

A un certo punto della telefonata è intervenuta Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3. Da Viale Mazzini sostengono che il video pubblicato sia stato tagliato, eliminando alcune parti del discorso di Capitani. " La Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà. Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo. Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua ", sarebbero state le sue parole.

Chi è Ilaria Capitani

Capitani, prima di passare all'incarico dirigenziale, è stata caporedattrice del Tg2 seguendo Palazzo Chigi. È entrata in Rai nel 1991, lavorando con Aldo Biscardi a Il processo del lunedi, per poi passare a È quasi goal con Claudio Ferretti e Sandro Ciotti. Il passaggio alla testata giornalistica sportiva della Rai è avvenuto in occasione delle Olimpiadi di Atlanta. Successivamente è sbarcata al Tgr del Lazio e ha condotto la trasmissione Cominciamo bene con Toni Garrani. Nel 2006 ha assunto l'incarico di portavoce di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma del Partito democratico. Infine il ritorno al servizio pubblico per condurre il Tg Parlamento e rubriche politiche di approfondimento.

"Polemica interna alla sinistra"