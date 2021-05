La polveriera che dilania il M5S: "Tutti contro tutti, è un delirio"

È ormai un tutti contro tutti tra Movimento 5 Stelle, grillini dissidenti della prima ora e fuoriusciti ritardatari. " Un delirio ", sintetizza uno degli espulsi dal gruppo, ancora in attesa di capire come posizionarsi. E infatti la situazione è al limite del grottesco, tanto che ben presto in Parlamento ci saranno almeno tre compagini riconducibili agli eletti pentastellati nel 2018: oltre al gruppo M5S, che tuttora è attraversato da tentazioni di scissioni, c'è la componente L'Alternativa c'è - guidata da Andrea Colletti e Pino Cabras - e a breve nascerà un'altra componente, quella che punta sulla sponsorizzazione di due big: i senatori Nicola Morra e Barbara Lezzi.

La pattuglia, alla Camera, può contare su un altro profilo noto, l'ex sottosegretario al ministero dell'Economia e delle finanze, Alessio Villarosa, molto attivo in questi giorni per sondare il terreno. Il numero di adesione è in definizione, di sicuro ne servono dieci per la costituzione e c'è grande ottimismo. "Ma è solo l'inizio, l'obiettivo è quello di arrivare a un gruppo alla Camera, mentre al Senato la questione è più difficile per ragioni tecniche", spiega a ilgiornale.it una fonte che sta seguendo da vicino l'operazione. Si punta, insomma, alla soglia di 20 deputati, mentre a Palazzo Madama occorre reperire almeno un simbolo per parlare di costituzione formale. " Di sicuro siamo all’opposizione, ed è la nascita di un soggetto pronto a partecipare alle prossime Amministrative insieme a liste civiche ", conferma un parlamentare.

L'operazione che agita Conte

I giochi sembrano ormai essere fatti: a giorni, riporta La Repubblica, si attende il lancio del nuovo soggetto politico, il nome del gruppo e le prime iniziative da intraprendere. Nicola Morra - insieme ad altri nomi di peso del M5S che sono stati espulsi dopo la mancata fiducia al governo Draghi, dall'ex ministro Barbara Lezzi ad Alessio Villarosa - sta mettendo a punto le ultime questioni: " Il nome che ci daremo dovrà evocare la coralità, il tema della democrazia e della conoscenza, argomenti che erano patrimonio comune del M5S ". Per il momento ci si è fermati al dialogo con L'Alternativa c'è partorita dai dissidenti. " Siamo in contatto, ma non ci hanno mai parlato di un partito. Le forme elettorali che assumerà questa forza, che immaginiamo plurale, le vedremo in seguito ", viene ribadito.

A Montecitorio, al fianco di Villarosa è data per molto probabile la presenza di Cristian Romaniello, Raphael Raduzzi, Michele Sodano. Mentre il canale di dialogo è aperto con Doriana Sarli, Silvia Benedetti, Rosa Menga, Simona Suriano e Gloria Vizzini. Ma c'è una prova che conferma come tra gli ex compagni di banco grillini la guerra sia aperta. Maria Laura Paxia ha lasciato la componente L'Alternativa c'è ed è segnalata in avvicinamento al nuovo progetto. Una battaglia sotterranea per rivendicare l'ortodossia del grillismo. Un deputato de L'Alternativa c'è ammette: " Non sappiamo nulla di cosa stiano facendo ". Le trattative, insomma, si sono arenate ed è iniziato un braccio di ferro. In tutto questo i parlamentari rimasti nel Movimento 5 Stelle si godono lo spettacolo, mettendo per un attimo da parte gli scontri interni. " Sarebbe interessante capire come queste componenti si vogliono organizzare sulla questione del secondo mandato. Tutti, per esempio corteggiano Di Battista. Ma, per esempio, Morra e Lezzi sanno che lui non vuole il terzo mandato? ".

L'avvertimento degli ex M5S