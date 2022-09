Bossi resta a Gemonio: la prima Pontida senza il Senatur

C'era tanta attesa quest'oggi a Pontida anche per la ventilata presenza del fondatore della Lega Umberto Bossi. Fonti vicine al Senatùr, riportate stamani dall'AdnKronos, allontanano tuttavia in modo definitivo questa eventualità.

L'attesa per il Senatùr

Fino a poche ore prima dell'inizio dell'appuntamento, la stampa dava per certo l'arrivo dell'ex segretario del Carroccio, basandosi sui racconti di chi aveva avuto modo di parlare di persona col diretto interessato. Umberto Bossi aveva espresso chiaramente il desiderio di presenziare a un evento a cui ha sempre tenuto in modo particolare, a maggior ragione per il fatto che quest'anno si sarebbe dovuto svolgere alla vigilia del proprio ottantunesimo compleanno. "Non ho conferme, ma credo proprio che non mancherà" , aveva dichiarato fiducioso all'AdnKronos il sindaco leghista del comune della Bergamasca Pierguido Vanalli.

Proprio la città simbolo del Carroccio era stata al centro dei pensieri del fondatore della Lega anche nel tradizionale "biglietto di auguri" creato in occasione del Natale dello scorso anno. Bossi fece partire virtualmente il suo messaggio dal monastero di San Giacomo Maggiore di Pontida (sito proprio in Piazza Giuramento), che faceva da sfondo alla natività riprodotta sul cartoncino.

Il compleanno in famiglia

Quest'anno il fondatore della Lega, tuttavia, non prenderà parte al raduno per la prima volta nella storia del Movimento. L'ex segretario ha espresso il proprio desiderio di festeggiare in famiglia l'ottantunesimo compleanno, nonostante l'assistenza fornita dal partito, e l'invito formulato a lui direttamente nelle scorse ore sia da Matteo Salvini che da altri dirigenti.