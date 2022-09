"Populismi finiscono sempre in un disastro". L'ennesimo attacco a FdI dalla Spagna

La vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia ha avuto una grandissima eco mediatica anche all'estero e sono state tante e diverse le reazioni già nel momento della chiusura dei seggi, quando ha iniziato a profilarsi la certezza della vittoria. Sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani spagnoli è stato uno degli argomenti principali. Quelli di orientamento progressista, come El País o El Periódico, parlano di vittoria "dell'ultra-destra" o "dell'estrema destra", mentre quelli di stampo più conservatore descrivono il partito come "destra dura" (El Mundo) o "destra" (Abc). E alcune delle analisi pubblicate definiscono il risultato una "scossa" o un "terremoto" per il Paese e per l'Unione Europea.

Questa mattina, anche il capo della diplomazia José Manuel Albarès, ministro degli Esteri spagnolo, in conferenza stampa ha commentato la vittoria di Giorgia Meloni: " È un momento di incertezza e nei momenti di incertezza i populismi acquistano sempre importanza e finiscono sempre allo stesso modo: in un disastro. La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci in noi stessi e torniamo al passato ". Ancora una volta, dall'estero la sinistra cerca di delegittimare il voto democratico degli italiani, instillando paure e dubbi nella comunità internazionale. Eppure, la posizione di Giorgia Meloni proprio in quella direzione è ben definita e senza possibilità di dubbio, come più volte ribadito dalla stessa leader di Fratelli d'Italia.