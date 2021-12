Portogallo-Singapore: un'epopea su rotaie che dura tre settimane

La leggendaria Transiberiana, che con i suoi 9.288 chilometri da percorrere collega la Russia occidentale a quella orientale, da Mosca a Vladivostok, passando per la Siberia, rimarrà la singola ferrovia più lunga al mondo. Ma ora, per gli amanti dell'avventura e dei viaggi estremi in treno, si è aperta una nuova sfida, tutta da scoprire. Con un incastro di diverse linee ferroviarie, infatti, sarà possibile partire da Lagos, nella regione di Algarve, la zona più a Sud del Portogallo, e arrivare a Singapore, attraversando il cuore d'Europa, fino all'Estremo Oriente, per un totale di 18.755 chilometri da fare vista finestrino.

Secondo l'esperto Mark Smith, che gestisce il sito sui viaggi in treno a lunga distanza Seat61.com e che ha incastonato pezzo dopo pezzo questo lungo percorso su rotaie, il costo totale dei biglietti dei treni si aggirerebbe sui 1.200 euro e servirebbero 21 giorni per percorrerlo completamente, includendo le fermate forzate per fare i visti necessari e sbrigare scartoffie e pratiche burocratiche.

L'epico viaggio, che è ad ora il più lungo del mondo da percorrere in treno, passerà per ben tredici Paesi, tra cui la Spagna, la Polonia, la Bielorussia fino alla Mongolia, toccando, almeno per un attimo, la magia di Parigi, Mosca e Pechino e incontrando paesaggi e culture completamente diverse. In alcuni casi, però, sarà necessario fare degli spostamenti interni, da una stazione all'altra di una stessa città, per cambiare linea e poter ripartire verso la nuova destinazione.

Fino all'inizio di dicembre il punto di arrivo più lontano da poter raggiungere era il Vietnam, per un totale di 16.898 chilometri da percorrere. Ma grazie alla recente inaugurazione di una nuova linea ad alta velocità di circa 420 chilometri, che collega Kunming, città nella provincia dello Yunnan nella Cina Meridionale, fino a Vientiane, la capitale del Laos, ora è diventato possibile arrivare in Thailandia, passare per Bangkok la Città degli Angeli , attraversare la Malesia e spingersi ancora più a sud, fino a Singapore, il capolinea del viaggio su rotaie più lungo sulla terra.

«È un risultato davvero impressionante. In precedenza potevi andare solo a sud fino a Saigon e poi prendere un autobus e attraversare la Cambogia», ha detto Smith al quotidiano britannico Daily Mail.

Per percorrere questa avventura al completo, però, bisognerà aspettare che saranno allentate le restrizioni dovute alla pandemia. I confini di Russia e Cina, infatti, sono ancora chiusi e alcune tratte al momento risultano sospese fino a nuove disposizioni. Compresa quella appena aperta in Laos. «Ci saranno due servizi giornalieri tra Vientiane e Luang Prabang, con uno esteso a Boten sul confine cinese. A causa di Covid-19, i treni transfrontalieri non sono ancora in funzione», ha spiegato l'esperto dei viaggi su rotaie.

Ma se si è alla ricerca di un'esperienza davvero unica, che per molti potrebbe sembrare una vera e propria follia, e in particolare si è amanti dei viaggi in treno, vale davvero la pena aspettare. Questa, infatti, potrebbe essere l'avventura perfetta da fare almeno una volta nella vita.