Positivo al coronavirus un agente della scorta di Conte

Un sovrintendente di polizia della scorta del premier Giuseppe Conte è risultato positivo al test del coronavirus ed è stato ricoverato al policlinico Tor Vergata di Roma. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, dopo l'accertamento della positività del poliziotto, che risale a circa dodici giorni fa, è subito scattata la quarantena per gli altri uomini della scorta. Nei giorni scorsi, poi, anche il presidente del Consiglio è stato sottosposto al tampone che ha dato esito negativo.

"Nelle ultime settima non c'è stato alcun contatto diretto con premier", hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi assicurando che i due non hanno "mai viaggiato neppure sulla stessa auto" . "Anche i contatti con gli altri uomini della scorta - hanno aggiunto le stesse fonti - non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni anche dopo la conferma della positività" .

Al momento infatti, stando a quanto riportato dall'agenzia Adnkronos, non risultano altri agenti positivi al Covid-19. Dalle notizie che sono trapelate dall'entourage del premier sarebbe già stato accertato che il poliziotto non avrebbe contagiato i colleghi. L'ultima volta che il poliziotto ha prestato servizio risale, infatti, a quasi due settimane fa e non si trovava nella stessa auto del presidente del Consiglio.