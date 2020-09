"Così sperperano i soldi...". L'ex grillino fa le pulci ai 5S

"Ecco come il gruppo parlamentare M5S Camera sperpera i soldi pubblic i". A rivelarlo è l'ex grillino, Marco Rizzone, che sull sua pagina Facebook ha pubblicato lo screenshot di un post apparso su "Iovotosi", in cui compare l'immagine del leader della Lega, Matteo Salvini, accompagnata da una dichiarazione a sostegno del taglio dei parlamentari.

" Tagliamo per la prima volta nella storia, insieme, 345 parlamentari ", si legge nella didascalia che accompagna la foto del leader del Carroccio e che risale a una dichiarazione dell'agosto 2019. E, andando alla sezione Trasparenza della pagina "Iovotosi", compare un altro commento di Salvini: " Certo che voto Sì al referendum, ho votato il taglio quattro volte e lo voto la quinta, perché il parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari ". Infine, la pagina incita a votare per il Sì al referendum del 20 e 21 settembre, sottolineando che il leader leghista "non ha dubbi" e non cambierà idea, votando "sì al taglio dei parlametari". Il post, però, è stato sponsorizzato dal gruppo dei 5 Stelle, come si legge in alto al post descritto: " Finanziato da Movimento 5 Stelle Camera ".

Il post non è passato inosservato al deputato Marco Rizzone, che ha condiviso l'immagine sul proprio profilo Facebook, commentando: " W la trasparenza. Ecco come il gruppo parlamentare M5S Camera sperpera i soldi pubblici... Lascio a voi i commenti... Per fortuna almeno Facebook è trasparente! ". E a chi accusa Rizzone di aver condiviso il post prima di informarsi sulla provenienza dei soldi, l'ex 5Stelle risponde: "Informati meglio. Quei soldi sprecati non sono frutto di donazioni ma sono soldi pubblici dati dalla Camera dei Deputati ai gruppi parlamentari... ". E ancora: " È normale che i soldi del gruppo parlamentare M5S vengano sprecati per sponsorizzare pagine terze senza logo del Movimento e con le citazioni di Salvini? ".

Marco Rizzone era finito nel mirino per aver ottenuto il bonus da 600 euro destinato alle Partite Iva in difficolta. Per questo, era stato sospeso dal Movimento 5 Stelle.