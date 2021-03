Pranzo in terrazza, multato il renziano Marattin: "Chiedo scusa"

Una multa scattata in seguito alla violazione della normativa anti-Covid: domenica pomeriggio Luigi Marattin ha avuto a che fare con i carabinieri, intervenuti nella sua abitazione di Roma per accertare la presenza di persone estranee al nucleo familiare. Doveva essere una giornata di festa all'insegna del relax e della tranquillità, ma alla fine si è trasformata in un'occasione che ha imbarazzato Italia Viva. I militari, avvertiti per via degli schiamazzi e della musica a tutto volume di chi si era riunito nella terrazza di fianco a quella del deputato renziano, si sono recati sul posto e hanno accertato l'irregolarità nella forma di un pranzo non consentito.

Marattin non ha cercato scuse e ha affidato a Il Fatto Quotidiano la confessione del caso: " La mia fidanzata aveva invitato cinque amici. Sa, il momento, per via delle restrizioni, è difficile per tutti ". Il deputato comunque ha sentito il dovere di chiedere scusa pubblicamente: attraverso un post su Facebook, intitolato " L'importanza di essere umani, e quindi imperfetti ", ha ricostruito la vicenda: " Non ha alcuna importanza se tale violazione riguardasse o meno il sottoscritto, visto che sono ovviamente responsabile di ciò che accade e di cui sono a conoscenza ". A quel punto le forze dell'ordine - " che erano alla ricerca di una violazione ben più grave in un appartamento della zona, ma che si sono per caso imbattute nella nostra " - sono intervenute e hanno irrogato le sanzioni conseguenti. Il parlamentare infine ha ringraziato gli uomini in divisa e ha colto l'occasione per chiedere perdono: " Un parlamentare ha l'obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo caso ".

Il "caso Renzi"