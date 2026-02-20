Il prediletto della regina. Un passato da ufficiale ma per nulla gentiluomo

Tutto ebbe inizio nell'estate del Cinquantanove, durante un viaggio in Canada della regina Elisabetta e del consorte Filippo. La sovrana restò incinta, la notizia venne tenuta nascosta fino al 7 agosto quando Buckingham Palace annunciò che la regina non avrebbe più intrapreso impegni pubblici. Sette mesi dopo venne alla luce Andrew Albert Christian Edward; il grande fotografo di corte, Cecil Beaton, immortalò l'istantanea di Anna, Elisabetta, Carlo, Filippo in amorevole cornice della culla principesca, l'espressione del pupo era malmostosa, la fotografia è esposta al Victoria e Albert Museum di Londra.

L'infanzia di Andrew-Andrea è da protocollo, una governante si prese cura di lui, la prima scuola l'Hetherdown, lo stesso del primo ministro Cameron. A tredici anni fu spedito in Scozia, dopo un esame di accesso alla Gordonstoun House, frequentata da suo padre Filippo, dagli altri Windsor e dai figli di David Bowie e Sean Connery. A differenza dei fratelli, nominati capiscuola, Andrea non fu scolaro diligente, si costruì la fama di chiacchierone e depravato, per il linguaggio e le battute sconce. Entrò in Marina, arrivò al ruolo di sottotenente, pilotò gli elicotteri Gazelle e Sea King, si unì allo Squadrone Aereo Navale sulla portaerei Invincible, nei mesi caldissimi della guerra per le Falkland, confermò di essere ufficiale ma niente affatto gentiluomo, la regina, preoccupata che il figlio rischiasse la vita, sollecitò il trasferimento a compiti di ufficio ma Andrew volle restare a bordo, si disse che i militari argentini avessero come obiettivo la sua uccisione sull'isola caraibica di Mustique, rifugio di nobili di varie casate, Andrew vi trascorse una vacanza con la splendida fotografa e attrice Koo Stark che aveva incontrato alla propria festa di compleanno, Andrew il solo sobrio perché astemio. Ipotesi di matrimonio esplosivo, l'attrice soggiornava a Buckingham, dormivano in camere separate, si narrava per evitare scandali, la regina era informata di ogni spostamento e gemito, la relazione si interruppe quando l'attrice interpretò Emily, il film raccontava di una diciassettenne inseguita da uomini e donne di età matura, guarda, a volte, il destino, Koo Stark posò seminuda, troppo per la casa reale che ancora non immaginava il resto.

Andrew sposò Sarah Ferguson, arrivarono due figlie, Beatrice ed Eugenia; la duchessa di York tradì il consorte con il proprio avvocato fiscalista, una fotografia mostrò il suddetto John Bryan mentre, a bordo piscina, succhiava l'alluce della nobile. La coppia era già separata, Randy Andy, l'Allupato, così lo avevano battezzato, non fece una piega, aveva la testa ad altre relazioni, la gloria accentuò i suoi modi poco nobili, durante un tour in California spruzzò di vernice alcuni giornalisti, il Los Angeles Herald Examiner spedì al consolato britannico una ricevuta di lavanderia e richiesta di indennizzo per 1200 dollari. A Londra, il principe offriva il peggio, ad ogni risveglio rispondeva con un "vaffa" al maggiordomo, urlava contro la cameriera che non aveva messo in ordine i 50 peluche della sua sala giochi, poi, tentativi, ripetuti e vani, con la massaggiatrice, Emma Gruenbaum, che rivelò frasi grevi del triviale, steso sul lettino.

Altri affronti al personale di palazzo, nervi scoperti per l'affare Epstein, taglio drastico del vitalizio, deciso da Carlo III, pensione di ventimila sterline, cancellazione di ogni titolo e onore di corte, isolamento, vergogna, esilio, infine il perfido arresto nel giorno di compleanno. Dio salvi il re.